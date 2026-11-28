5 trẻ em ở Đà Nẵng nhập viện sau vụ nổ
Thông tin ban đầu, các em tìm mua hóa chất, vật liệu trên mạng. Trong lúc tự chế pháo bất ngờ phát nổ khiến 5 em bị bỏng.
Trao đổi với Tiền Phong tối 28/11, lãnh đạo phường Hải Vân (thành phố Đà Nẵng) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ nổ làm 5 trẻ em bị bỏng.
Các em nhỏ bị bỏng sau vụ nổ. Ảnh: L.H.
Vào khoảng 14h45 cùng ngày, tại tổ dân phố Tà Lang - Giàn Bí bất ngờ xảy ra vụ nổ khiến các em: H.A.H (11 tuổi), B. T.Q (10 tuổi), B.V.T.Đ (9 tuổi), Đ.C.T (13 tuổi) và H.M.H (9 tuổi) bị bỏng.
Thông tin ban đầu, các em tìm mua vật liệu, hóa chất trên mạng. Trong lúc tự chế pháo bất ngờ phát nổ làm 5 em bị bỏng nặng.
Các em đã được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng cấp cứu.
Trước đó, ngày 12/11, tại xã Núi Thành (thành phố Đà Nẵng) cũng xảy ra một vụ nổ khiến một người đàn ông tử vong.
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Nguồn: https://tienphong.vn/5-tre-em-o-da-nang-nhap-vien-sau-vu-no-post1898418.tpoNguồn: https://tienphong.vn/5-tre-em-o-da-nang-nhap-vien-sau-vu-no-post1898418.tpo-28/11/2026 22:19 PM (GMT+7)