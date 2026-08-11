Người đàn ông ngoại quốc bị tố nhiều lần chặn xe phụ nữ ở Hà Nội

Theo nội dung được chia sẻ, người này tìm cách chặn xe, sau đó đưa cho các nạn nhân một tờ giấy có mã QR Zalo kèm nội dung "không lành mạnh".

Đáng chú ý, khi bị từ chối, người đàn ông này được cho là có biểu hiện kích động, lớn tiếng đe dọa khiến nhiều phụ nữ hoảng sợ.

Theo chia sẻ của một cô gái, sự việc xảy ra ngay giữa khu vực đông người nhưng người đàn ông vẫn không tỏ ra e ngại. Khi một nam thanh niên đi đường lên tiếng can ngăn, người này được cho là rút một cây gậy mang theo bên người ra thách thức.

Do người đàn ông có vóc dáng cao lớn và cầm theo vật giống hung khí, những người xung quanh không dám tiếp tục đối đầu mà tìm cách tránh xa.

Mới nhất, vào tối 9/8, một phụ nữ chia sẻ trên mạng xã hội rằng cô bị người này tác động vật lý khi chống trả. Vụ việc khiến cô bị xước ở vai và mất một chiếc tai nghe.

Liên quan đến vụ việc, ngày 10/8, đại diện Công an phường Định Công (Hà Nội), phụ trách công tác quản lý người nước ngoài, xác nhận người đàn ông được phản ánh mang quốc tịch nước ngoài và có vấn đề về bệnh lý.

Hình ảnh người đàn ông ngoại quốc bị tố cáo hành vi bất thường với một số cô gái. Ảnh: Chụp màn hình MXH.

Theo vị đại diện, người này lấy vợ là người Việt Nam, mua nhà và sinh sống tại phường Định Công. Do có những biểu hiện tâm lý không bình thường, trước đây, chính quyền địa phương đã phối hợp với đại sứ quán của nước mà người này mang quốc tịch để đưa ông về nước chữa trị.

Sau khoảng một năm điều trị tại nước sở tại, người đàn ông quay trở lại Việt Nam sinh sống cùng vợ. Tuy nhiên, theo cơ quan công an, sau khi trở lại, người này vẫn xuất hiện những biểu hiện bất thường.

"Chính quyền địa phương đang phối hợp với đại sứ quán để lên phương án xử lý", đại diện Công an phường Định Công cho biết.

Theo vị này, người đàn ông thường xuyên có những biểu hiện bất thường không chỉ ở ngoài đường mà cả trong gia đình. Trong cuộc sống vợ chồng, người này và vợ thường xuyên xảy ra cãi vã.

Mỗi khi người này có biểu hiện bất thường ở ngoài đường, lực lượng công an phường phải đến hiện trường để xử lý, ổn định tình hình.

Đại diện Công an phường Định Công cho biết thêm, đến thời điểm hiện tại, người đàn ông trên chưa có biểu hiện xâm hại hoặc gây ảnh hưởng đến nhân phẩm của người khác.

Vì vậy, chính quyền địa phương chủ yếu tuyên truyền, nhắc nhở và giáo dục, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan để có phương án xử lý phù hợp.

Trước những phản ánh đang được chia sẻ trên mạng xã hội, cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp với đại sứ quán và gia đình để theo dõi, xử lý các biểu hiện bất thường của người này, nhằm bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho người dân.