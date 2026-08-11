Động đất mạnh ở Colombia khiến ít nhất 111 người thiệt mạng

Các đội tìm kiếm và người dân đã bới tìm trong tàn tích của những tòa nhà bị phá hủy do động đất tại Cali - thành phố lớn thứ ba của đất nước - và chuyền tay nhau những khối bê tông lớn cùng các mảnh vỡ khác dọc theo hàng dài các tình nguyện viên.

Tìm kiếm nạn nhân động đất Colombia dưới đống đổ nát. Ảnh: AP.

"Tòa nhà của chúng tôi về cơ bản đã trở thành đống đổ nát, còn tòa nhà bên cạnh thì sao? Nó sập hoàn toàn rồi," ông Álvaro López nói trong khi dõi theo công tác tìm kiếm. Cảnh tượng tuyệt vọng này gợi nhớ đến các cuộc tìm kiếm vẫn đang diễn ra tại nước láng giềng Venezuela, nhiều tuần sau khi quốc gia này bị tàn phá bởi hai trận động đất mạnh.

Ngoài Cali, trận động đất còn tàn phá nhiều thành phố khắp miền tây Colombia, bao gồm Pereira, Quibdo và Manizales, đồng thời dư chấn cũng được cảm nhận tại các nước láng giềng là Ecuador và Panama. Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn nằm tại San Jose Del Palmar - một cộng đồng dân cư khoảng 4.800 người thuộc vùng Choco, cách thủ đô Bogota khoảng 400 km về phía tây.

Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella đã ban bố tình trạng khẩn cấp để đẩy nhanh việc cấp kinh phí khắc phục hậu quả động đất, đồng thời cho biết sẽ đích thân đến thăm khu vực xảy ra thảm họa. Ông nói: “Chúng tôi sẽ không bỏ mặc người dân. Họ luôn ở trong trái tim chúng tôi và chúng tôi sẽ hỗ trợ họ với quyết tâm cao nhất”.