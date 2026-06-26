Xác minh vụ tài xế xe tải bị chặn đường, hành hung tại Quảng Ninh

Video gã đàn ông xăm trổ chặn đường, hành hung tài xế xảy ra tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh.

Thông tin tới phóng viên Báo Điện tử VTC News, Đại úy Phạm Trung Đức, Trưởng Công an phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã nhận được thông tin phản ánh từ mạng xã hội liên quan vụ việc tài xế xe tải có dấu hiệu chặn đường, gây rối xảy ra gần khu vực trường liên cấp Nguyễn Bỉnh Khiêm trên địa bàn phường.

Theo ông Đức, công an phường đang xác minh, triệu tập những người có liên quan vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định.

“Hành vi chặn đường, hành hung người mang tính chất côn đồ, gây rối trật tự công cộng là không thể chấp nhận, chúng tôi đang báo cáo lãnh đạo công an tỉnh để xác minh, xử lý vụ việc”, Đại úy Đức cho hay.

Gã đàn ông xăm trổ lấy từ trong cabin xe đoạn gậy nghi là sắt thép để hành hung người đàn ông sau khi chặn xe tải của họ.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video kèm thông tin về vụ việc mâu thuẫn liên quan việc bốc, chở hàng tại khu vực phường Việt Hưng. Hình ảnh từ video cho thấy một chiếc xe tải bị xe tải khác mang biển số 14C-34.343 chặn đầu ngay trên đường lớn.

Người đàn ông bức xúc khi vô cớ giật điện thoại ném xuống đường, đồng thời cho rằng việc bốc hàng của nhà ai là quyền của mỗi người, không thể ngăn cấm.

Gã thanh niên xăm trổ lớn giọng nói “sợ tao đánh á” rồi quay trở lại cabin xe 14C-34.343 rút ra một đoạn gậy nghi là sắt thép lao đến hành hung người đàn ông.

Sau khi hành hung, gã đàn ông xăm trổ còn lên giọng thách thức. Vụ việc chỉ dừng lại sau khi người phụ nữ lớn tuổi từ trên xe tải lao đến can ngăn.