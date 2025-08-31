Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Phát hiện thi thể đang phân hủy trong ô tô dập nát dưới vực sâu núi Mẫu Sơn

Trong lúc đi rừng, người dân phát hiện chiếc ô tô nằm dưới vực sâu ở đỉnh Mẫu Sơn, bên trong có một thi thể đang trong quá trình phân huỷ.

Sáng 31-8, lãnh đạo UBND xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết trên địa bàn mới phát hiện chiếc ô tô dưới vực sâu tại khu vực đỉnh Mẫu Sơn cùng một thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân trong xe ô tô. Ảnh: MXH

Kiểm tra giấy tờ đi kèm trong xe, cơ quan chức năng xác định nạn nhân thuộc tỉnh Bắc Giang cũ (nay là tỉnh Bắc Ninh). Liên hệ với gia đình, được biết nạn nhân đã mất liên lạc từ ngày 15-7-2025. Tại hiện trường chiếc ô tô đã bị biến dạng, bên trong có một thi thể đã phân hủy mạnh.

Mẫu Sơn là một dãy núi nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Lạng Sơn. Đầu phía Đông dãy núi giáp với biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Đây là dãy núi có địa hình và hệ sinh thái vùng núi cao và đa dạng. Độ cao trung bình của dãy núi 800-1.000 m so với mực nước biển, với hơn 80 ngọn núi lớn nhỏ, có độ cao từ 600 m trở lên.

Thi thể nạn nhân được phát hiện trong xe ô tô dập nát. Ảnh: MXH

Từ lâu, Mẫu Sơn được coi là một trong những điểm đến nổi tiếng, thu hút khách du lịch từ gần xa. Tuy nhiên cung đường di chuyển lên đỉnh Mẫu Sơn quanh co, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

-31/08/2025 09:05 AM (GMT+7)
