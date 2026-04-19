TPHCM: Phát hiện nam tài xế tử vong trong ô tô trên đường Phạm Văn Đồng

Ngày 19-4, Công an phường Hiệp Bình, TPHCM đang điều tra vụ nam tài xế gục chết trong ô tô.

Hiện trường vụ việc.

Sáng cùng ngày, nam tài xế, 49 tuổi, lái ô tô taxi biển TPHCM chạy trên đường Phạm Văn Đồng, hướng cầu vượt Linh Xuân đi cầu Bình Lợi. Khi đến số 240 Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình (đối diện Trung tâm thương mại Gigamall), tài xế dừng xe lại gọi điện cho người thân, sau đó thì mất kết nối hoàn toàn.

Đến 11 giờ, người dân thấy điều bất thường từ ô tô đang đậu. Khi đến gần, họ phát hiện tài xế đã gục trong ô tô nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Công an phường Hiệp Bình phối hợp lực lượng y tế nhanh chóng có mặt nhưng nam tài xế đã tử vong, bước đầu nghi do đột quỵ.