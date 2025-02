Người dân dừng đèn đỏ giữa đêm lạnh: 'Tôi đã quen việc chấp hành giao thông'

Một tháng sau khi Nghị định 168/2024 của Chính phủ có hiệu lực, giao thông Hà Nội có những chuyển biến tích cực. Các hành vi vi phạm phổ biến như vượt đèn đỏ, chạy xe đi trên vỉa hè, không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy… đã giảm rõ rệt.

Ghi nhận của PV vào lúc hơn 23h15 đêm 7/2, tại khu vực nút giao Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, nút giao Ngã Tư Sở (quận Thanh Xuân), nút giao Huỳnh Thúc Kháng - Thái Hà - Láng Hạ (quận Đống Đa)... dù trời đã khuya và nhiệt độ giảm sâu nhưng hầu hết người dân vẫn dừng xe thẳng hàng khi tín hiệu đèn giao thông chuyển đỏ, điều mà trước đây hiếm thấy.

Theo Cục CSGT, từ 1/1 đến 31/1, toàn quốc xảy ra 1.702 vụ tai nạn giao thông, làm 917 người tử vong, 1.163 người bị thương. So với tháng trước khi chưa áp dụng Nghị định 168, số vụ tai nạn giảm 18,25%, số người tử vong giảm 9,83%, số người bị thương giảm 20,12%.

Tại Hà Nội, trong cùng thời gian, toàn thành phố xảy ra 94 vụ tai nạn giao thông, làm 59 người tử vong, 72 người bị thương. So với tháng trước, số vụ tai nạn giảm 38, số người tử vong giảm 8, số người bị thương giảm 21. Số vụ vi phạm về trật tự an toàn giao thông cũng giảm đáng kể. Từ 1/1 đến 4/2, lực lượng CSGT Hà Nội đã xử lý 19.892 trường hợp vi phạm, giảm 42,6% so với tháng trước khi chưa áp dụng Nghị định 168.

Hình ảnh người dân tự giác xếp hàng chờ đèn đỏ giữa đêm lạnh:

Nếu như trước khi áp dụng Nghị định 168/2024, tại các nút giao thông luôn có tình trạng xe máy cố tình vượt đèn đỏ, lấn vạch dừng, đi ngược chiều...thì đến nay, tình trạng này đã giảm đáng kể, hầu như không còn.

Giữa tiết trời giá lạnh, người dân vẫn kiên nhẫn chờ 1 - 2 phút đèn đỏ, việc tuân thủ giao thông đã trở thành thói quen.

"Gần 1 tháng qua, dù vào bất kỳ thời gian nào trong ngày, tôi đều chấp hành nghiêm việc dừng chờ đèn đỏ, không chen lấn, không leo vỉa hè. Tôi thấy rằng nếu duy trì xử lý nghiêm thì người dân sẽ hình thành thói quen luôn chấp hành giao thông", chị Phương Anh (trú tại quận Thanh Xuân) chia sẻ.

Việc người tham gia giao thông chấp hành nghiêm chỉnh Nghị định 168/2024 (dù có hay không lực lượng chức năng và chấp hành bất kể thời gian nào trong ngày) cho thấy ý thức người dân đã cải thiện rõ rệt.

Từ việc dừng đèn đỏ, dần dần những hành vi giao thông khác của người dân cũng sẽ thay đổi theo hướng tích cực.

Những điểm nóng về tình trạng vi phạm giao thông dần hạ nhiệt, người dân đi trên đường cũng cảm thấy yên tâm, an toàn hơn.