Người phát ngôn Bộ Công an nói về Nghị định 168 sau hơn 1 tháng thi hành

Chiều 5-2, tại cuộc họp báo Chính phủ, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng, Người phát ngôn của Bộ Công an, đã thông tin về tình hình trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và ý thức chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông của người dân sau khi thực hiện Nghị định số 168 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng, Người phát ngôn của Bộ Công an, phát biểu

Theo Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, tình hình trật tự, an toàn giao thông đã có những chuyển biến rất tích cực, tai nạn giao thông giảm sâu trên cả 3 tiêu chí. Đặc biệt, lần đầu tiên ghi nhận giảm trên 2 con số.

So với 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, số vụ tai nạn giao thông đã giảm 258 vụ (tương đương 36,69%); giảm 128 người chết vì tai nạn giao thông (37,61%); giảm 232 người bị thương vì tai nạn giao thông (38,34%).

Đối với Nghị định 168, sau hơn 1 tháng có hiệu lực thi hành (1-1-2025), theo Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, ý thức và hành vi tham gia giao thông của người dân, những người lái xe dịch vụ, lái xe tải, xe khách... và của cả chủ các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đã chuyển biến rất tích cực và rõ rệt.

Người phát ngôn của Bộ Công an nêu rõ người dân đã chấp hành nghiêm túc hơn các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông ngay cả khi không có lực lượng CSGT làm nhiệm vụ.

Trong đó, người tham gia giao thông đã chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, đi đúng phần đường, làn đường theo quy định; trên đường cao tốc các phương tiện không chạy ở làn dừng khẩn cấp...

Cũng theo Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, nhiều lỗi vi phạm đã giảm mạnh so với thời gian trước, điển hình như: Vi phạm về nồng độ cồn giảm 13%; vi phạm về tốc độ giảm 2,1%; vi phạm quá tải trọng, quá khổ, cơi nới thành thùng giảm 44%.

"Số trường hợp người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy giảm 21,5%; Vi phạm không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông giảm 36,7%; vi phạm về mũ bảo hiểm giảm 23,8%; vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông giảm 31,5%; chở quá số người quy định giảm 46%..."- Phó Chánh văn phòng Bộ Công an cho hay.

Đại diện Bộ Công an cho biết bước đầu người dân đã tham gia giao thông trong môi trường trật tự hơn, an toàn hơn, dần hình thành văn hóa giao thông lành mạnh, văn minh.

Thời gian tới, Bộ Công an đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tăng cường tuyên truyền về hiệu quả của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, cũng như Nghị định 168 của Chính phủ và những chuyến biến của tình hình trật tự, an toàn giao thông.