Quốc gia châu Âu sẵn sàng chào đón ông Putin tới đàm phán hòa bình với Ukraine

Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis. Ảnh: Global Look Press.

Hôm 19/8, Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis nói trong những hoàn cảnh nhất định, ông Putin sẽ được phép tới Thụy Sĩ. “Chính phủ Thụy Sĩ năm ngoái đã xác định quy định về việc miễn trừ đối với người nằm trong lệnh bắt giữ quốc tế. Nếu người đó tới để tham dự hội nghị hòa bình – chứ không phải vì lý do cá nhân – thì quy định miễn trừ sẽ được áp dụng”, ông Cassis nói, theo RT.

Ông nhấn mạnh Thụy Sĩ “sẵn sàng cho một cuộc gặp như vậy”, đồng thời nói thêm: “Chúng tôi luôn thể hiện thiện chí, nhưng điều đó tự nhiên còn phụ thuộc vào ý chí của các cường quốc”.

Ngoại trưởng Cassis đề cập vai trò đặc biệt của Thụy Sĩ và của thành phố Geneva với tư cách là trụ sở của Liên Hợp Quốc ở châu Âu.

Năm 2023, ICC phát lệnh bắt giữ ông Putin và bà Maria Lvova-Belova, Ủy viên quyền trẻ em của Nga, với cáo buộc liên quan tới việc di dời trẻ em từ các vùng lãnh thổ Ukraine. Moscow bác bỏ các cáo buộc này, gọi đó là động cơ chính trị và khẳng định trẻ em được sơ tán để đảm bảo an toàn.

Theo RT, Moscow hiện tại khẳng định sẵn sàng tham gia các cuộc thảo luận tiếp theo nhằm tìm kiếm giải pháp lâu dài cho xung đột, đồng thời cho biết sẽ nâng cấp mức độ hiện diện ngoại giao trong các vòng đàm phán.

Tuy vậy, Nga hiện chưa xác nhận khả ông Putin sẽ đàm phán trực tiếp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Thúc đẩy ông Putin và ông Zelensky đàm phán hiện đang là mục tiêu mà Mỹ theo đuổi.

Ý tưởng tổ chức đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine ở Thụy Sĩ do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề xuất. “Tôi đang thúc đẩy cho việc tổ chức hội nghị hòa bình ở Geneva (Thụy Sĩ)”, ông Macron nói trên kênh truyền hình LCI của Pháp hôm 19/8.