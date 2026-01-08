Không khí lạnh tràn về, Hà Nội rét sâu: Người nhà bệnh nhân phơi sương, ngủ vật vờ ngoài ghế đá

Chấp nhận nằm ngủ qua đêm trên ghế đá giữa cái lạnh thấu xương vì không có tiền

Những ngày không khí lạnh tràn về, Hà Nội rét sâu. Nhiệt độ ngoài trời vào rạng sáng và đêm khuya nhiều thời điểm giảm chỉ còn khoảng 10 độ C, gây không ít khó khăn cho người lao động, người dân và đặc biệt là người nhà cùng bệnh nhân đang điều trị tại những bệnh viện lớn ở Hà Nội.

Từ 6 giờ sáng, phóng viên Dân Việt có mặt tại Bệnh viện Việt Đức - bệnh viện đầu ngành về Ngoại khoa tại Hà Nội, nơi thường xuyên có đông bệnh nhân tới khám, chữa bệnh. Khi màn sương còn phủ dày buổi sớm, dưới sân bệnh viện, trên những hàng ghế đá, dưới gầm cầu thang… hàng trăm người nhà bệnh nhân ngồi, co ro, bất chấp cái lạnh thấu xương, thấu thịt.

Phần lớn trong số họ là những nông dân nghèo từ nhiều vùng quê trên khắp cả nước. Vì không có tiền thuê trọ, lại phải túc trực chăm sóc người thân nằm viện, họ đành chấp nhận cái rét buốt, ôm tạm chiếc chăn mỏng, nằm co ro trên ghế đá hay bên vỉa hè để chợp mắt qua đêm.

Không hiếm hình ảnh người dân đắp chăn ngồi, nằm trên ghế đá tại Bệnh viện Việt Đức tranh thủ chợp mắt trong những ngày Hà Nội rét sâu. Ảnh: N.T

7 giờ sáng, bà Nguyễn Thị Ngân (52 tuổi) trùm khăn kín đầu, chân trần không tất, chỉ khoác tạm một chiếc áo mỏng, vội vã chạy từ khoa Cấp cứu ra. Gương mặt bà tái nhợt, đôi mắt thâm quầng, dáng vẻ mệt mỏi. Bà nhanh chóng tìm chỗ ngồi giữa nhóm người đang nép sát vào bức tường dưới gầm cầu thang để tránh cái rét buốt.

Bà kể, bà ra Hà Nội chăm mẹ mổ sỏi thận tại Bệnh viện Việt Đức. Đã nhiều lần đi chăm người thân nằm viện, nhưng chưa lần nào bà thấy vất vả như lần này. “Thời tiết thì lạnh buốt, nhưng bệnh viện chỉ cho một người vào chăm sóc, nên tôi và chồng phải thay nhau túc trực", bà nói.

Bà Ngân cho hay, buổi tối bà cùng nhiều người nhà bệnh nhân khác trải những tấm bìa cát-tông dưới gầm cầu thang trong khuôn viên bệnh viện, đắp tạm chiếc chăn mỏng để nằm nghỉ. Nhưng trời lạnh, cộng thêm tiếng công nhân vệ sinh dọn rác, tiếng người qua lại trò chuyện suốt đêm khiến bà gần như không thể chợp mắt.

“Nhiều lúc mệt quá thì chỉ nằm cho đỡ đau lưng một chút, chứ lạnh thế này thì làm sao ngủ được. Khổ nhất là tối hôm kia, trời mưa, mọi người đang nằm ngoài trời phải vội chạy tìm chỗ trú. Đã rét lại còn mưa, lạnh thấu da thấu thịt", bà Ngân thở dài.

Một số người nhà bệnh nhân tìm kiếm những góc tường rồi chất đồ, nằm túm tụm, đắp chăn co ro chống rét. Ảnh: N.T

Cùng cảnh ngộ, chị Lê Thị Mận (ở Bắc Ninh) lên Hà Nội chăm chồng mổ u não. Trước đó, sau một tháng bị tai biến, chồng chị được phát hiện có khối u và được bác sĩ chuyển tuyến lên Bệnh viện Việt Đức để phẫu thuật gấp.

Chồng nhập viện phẫu thuật đã được 4 ngày. Hai ngày đầu còn có người nhà lên phụ giúp, nhưng đến nay chỉ còn một mình chị chăm sóc chồng.

“Mấy ngày nay Hà Nội trở lạnh, người nhà bệnh nhân ở đây vất vả lắm. 4 đêm liền tôi phải ngủ ngoài ghế đá. Dù có chăn chiếu nhưng nằm ngoài trời vẫn lạnh thấu xương. Tối nào tôi cũng phải xoa dầu gió khắp người để đỡ lạnh, chống cảm, nhưng thấy cũng chẳng ăn thua”, chị Mận chia sẻ.

Cũng như nhiều người khác, chị Mận chấp nhận chịu đựng cái rét thấu xương, thấu thịt, chỉ mong người thân sớm qua khỏi bệnh tật.

Nhiều người ngồi ngay dưới gầm cầu thang để chợp mắt một chút cho đỡ mỏi. Ảnh: N.T

Cùng chung nỗi lo, với gương mặt bơ phờ và quầng mắt thâm sâu vì nhiều đêm mất ngủ, anh Nguyễn Văn Vinh (Nghệ An) đang túc trực chăm mẹ sau ca mổ u não đã 20 ngày nhưng bà vẫn chưa tỉnh lại. Anh Vinh cho biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, hai vợ chồng làm lao động tự do, việc làm bấp bênh ngày có ngày không. Cả hai phải thay phiên nhau chăm mẹ, nhưng do không đủ tiền nên anh không dám đăng ký gói chăm sóc dịch vụ. Không có điều kiện ở lại phòng bệnh, anh buộc phải ra ngoài, tranh thủ chợp mắt được lúc nào hay lúc đó.

“Tiền bạc thiếu thốn nên tôi cố gắng ở lại đây chăm mẹ, còn vợ phải về quê đi chợ bán hàng. Tôi chỉ dám chợp mắt một chút, vì lỡ có việc gì bác sĩ gọi là phải vào ngay, nên cũng không dám thuê trọ bên ngoài”, anh Vinh chia sẻ.

Anh kể thêm, trước đó có một gia đình cũng điều trị u não cho con nhỏ, phải nuôi não suốt hai tháng. Tiền viện phí và thuốc men lên tới 160 triệu đồng, nhưng bệnh tình không thuyên giảm nên họ đành chuyển về tuyến sau. Thương cảnh ngặt nghèo, nhiều người xung quanh còn gom góp thêm chút tiền để hỗ trợ gia đình họ về quê.

Dù hoàn cảnh chật vật, vợ chồng anh Vinh vẫn gắng gượng từng ngày, dốc hết sức lực và tấm lòng để lo cho mẹ trong những ngày điều trị gian nan.

Nghĩa cử ấm lòng ngày Hà Nội rét sâu

Mặc dù thời tiết giá rét, nhưng các bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Việt Đức vẫn phần nào được sưởi ấm nhờ sự sẻ chia của đội ngũ y, bác sĩ, lực lượng bảo vệ bệnh viện, cùng những tấm lòng hảo tâm thường xuyên mang cơm, cháo đến hỗ trợ.

Ngồi quấn chăn giữ ấm được một lúc, đến hơn 10 giờ, chị Lê Thị Mận cùng nhiều người nhà bệnh nhân khác lại ra cổng bệnh viện nhận cháo và đồ từ thiện. Chị Mận cho biết, suốt 4 ngày qua, ngày nào chị cũng lấy cháo từ thiện để ăn và chia sẻ thêm cho những người khác trong bệnh viện.

Những cốc cháo từ thiện được người nhà bệnh nhân trao tay nhau trong ngày Hà Nội rét sâu. Ảnh: N.T

“Ở đây mọi người đều cùng hoàn cảnh, từ quê ra ai cũng khó khăn. Bệnh tật đã khổ, lại tốn kém nên ai cũng thương nhau, mỗi người giúp nhau một chút. Có gì thì nhường cơm sẻ áo. Nhiều khi chỉ là củ khoai, tấm chăn mỏng hay vài tấm bìa cát-tông, chị em cũng chia nhau để cùng vượt qua những ngày giá rét nơi bệnh viện”, chị Mận kể.

Chị nói thêm, mấy bác bảo vệ bệnh viện nhìn thì có vẻ nghiêm khắc, hay quát tháo, nhưng thực ra cũng rất thương mọi người. “Những hôm mưa rét, các bác vẫn ra động viên cố gắng...", chị kể.

Những ngày đông giá buốt rồi cũng dần qua, nắng ấm đang trở lại. Nhưng chính sự ấm áp từ tình người - từ những người đồng cảnh ngộ, từ người nhà bệnh nhân ở Bệnh viện Việt Đức - mới khiến nhiều người cảm động hơn cả. Ai cũng chỉ mong thời tiết sớm thuận hòa, và hơn hết, mong người thân mau chóng bình phục để được trở về quê nhà.