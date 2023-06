Nghĩ rằng chủ doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn, tài xế gọi trợ giúp mỗi khi bị CSGT kiểm tra

Tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn.

Xử lý hàng nghìn trường hợp vi phạm tốc độ

Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc, trong 20 ngày (từ 21/5/2023 đến 9/6), thực hiện Điện số 866/ĐK-HT ngày 12/5/2023 của Cục CSGT (Bộ Công an) và Kế hoạch số 330/KH-CAT ngày 18/5/2023 của Công an tỉnh Vĩnh Phúc, mỗi ngày lực lượng CSGT trong toàn tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức triển khai thực hiện 12 ca theo chuyên đề xử lý lỗi vi phạm quá tải; 15 ca theo chuyên đề xử lý vi phạm tốc độ và 15 ca theo chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Đại uý Bùi Tuấn Hải – Đội trưởng Đội CSGT đường bộ (Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, qua thống kê, trong vòng 20 ngày nói trên, các tổ công tác của lực lượng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã xử lý 771 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; đối với lỗi xe quá khổ, quá tải xử lý 121 trường hợp và 1.012 trường hợp vi phạm điểu khiển phương tiện vượt quá tốc độ cho phép.

Ghi nhận của phóng viên Báo CAND cùng các tổ công tác của lực lượng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho thấy, thực tế hiện nay, các trường hợp vi phạm nồng độ cồn đã không còn nhiều. Điển hình, có những ca, qua kiểm tra xác suất khoảng 100 trường hợp, hy hữu có 1 trường hợp “dính” lỗi vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông và thậm chí có ca không xử ý trường hợp nào.

Nhiều trường hợp vi phạm lỗi tốc độ do không quen đường và tuân thủ tốc độ khi tham gia giao thông.

Đối với các tổ công tác thực hiện chuyên đề xử lý vi phạm xe quá khổ quá tải cũng tương tự. Sau khi Bộ Công an và các cơ quan, ban ngành tái khởi động, siết chặt hoạt động xe quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng vào thời gian gần đây, hành vi vi phạm về quá khổ, quá tải và cới nới thành thùng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được kiểm soát, giảm sâu.

Điều đáng nói, trong các lỗi vi phạm về TTATGT trong đó hành vi vi phạm về tốc độ trên địa bàn là cao hơn cả so với các lỗi vi phạm về nồng độ cồn và quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng… Đặc biệt, các trường hợp vi phạm thường rơi vào đối tượng ở độ tuổi thanh niên hoặc đối tượng vi phạm là người tỉnh ngoài không tuân thủ, kiểm soát tốc độ khi đi vào địa bàn tỉnh.

Theo ghi nhận của phóng viên tại một số địa bàn huyện: Tam Dương, Vĩnh Tường hay Lập Thạch… đây là những địa bàn trước kia xe tải chở vật liệu xây dựng (VLXD) đất, đá, cát, sỏi… hoạt động khá rầm rộ nhưng kể từ khi lực lượng CSGT của tỉnh triển khai chuyên đề xử lý hành vi vi phạm quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng… mạnh tay, tình trạng vi phạm lĩnh vực này cũng đã giảm sâu.

Tài xế Nguyễn Văn Đ. (quê Hà Nam), cho biết từng có hành vi vi phạm về lỗi quá tải và bị tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc xử phạt số tiền 16,5 triệu đồng; bị giữ giấy phép lái xe cùng một số giấy tờ liên quan. Hay trường hợp tài xế Trần Trí T. (quê Lập Thạch, Vĩnh Phúc) điều khiển xe tải mang BKS: 88K-157.XX, kéo theo rơ mooc 88R-000.XX… bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc xử phạt số tiền hơn 41 triệu đồng vì lỗi quá tải 111%. Sau khi bị xử lý, các tài xế nói trên đã được tuyên truyền và ký cam kết không tái phạm nên sau đó thực hiện rất nghiêm về các quy định về TTATGT.

Tổ công tác Độ CSGT Công an huyện Lập Thạch kiểm tra xe chở VLXD chạy qua địa bàn.

“Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”

Tài xế Nguyễn Văn Đ. chia sẻ, thực tế trước kia, khi chưa bị lực lượng chức năng xử lý mạnh, các chủ doanh nghiệp, tài xế phớt lờ quy định về TTATGT, cố tình vi phạm (chở quá tải) để hoạt động kinh doanh đạt lợi nhuận cao nhất. Tuy nhiên, từ khi lực lượng chức năng lên “dây cót”, xử phạt nghiêm những lỗi này, các chủ doanh nghiệp, tài xế ký cam kết không vi phạm, không tái phạm và quá trình hoạt động, các tổ công tác luôn có mặt ở mọi ngõ ngách nên tình trạng vi phạm giảm là điều dễ hiểu.

Thiếu tá Hoàng Văn Huỳnh – Phó Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Lâp Thạch cho biết, thời gian qua, thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an, Công an tỉnh, Phòng CSGT và Công an huyện, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các chuyên đề tập trung xử lý các hành vi vi phạm về TTATGT. Với việc xử lý vi phạm được tiến hành đồng bộ trên toàn tỉnh, địa bàn giáp ranh, số phương tiện vi phạm chở quá tải, quá khổ và cơi nới thành thùng giảm sâu. Qua quá trình theo dõi của lực lượng chức năng, ý thức chấp hành của chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện đã được nâng lên.

Một trường hợp bị xử lý lỗi vi phạm về quá tải.

Đặc biệt, qua công tác điều tra cơ bản, lực lượng chức năng đã nắm rõ từng doanh nghiệp, đơn vị vận tải, các hộ, cá nhân có phương tiện để tuyên truyền và ký cam kết. Đồng thời, tập trung kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Ngoài ra, Ban chỉ huy Công an huyện cũng chỉ đạo Công an cấp xã, thị trấn phối hợp với lực lượng CSGT tỉnh, huyện tổ chức ký cam kết 100% cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa trên địa bàn không chở hàng quá trọng tải, quá khổ giới hạn, cơi nới thùng xe.

Trung tá Nguyễn Mạnh Lợi - Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Vĩnh Phúc là tỉnh có nhiều KCN, CCN, KĐT và dự án giao thông đang xây dựng... Nhu cầu khai thác và vận chuyển đất, đá, cát, sỏi... đến các công trình, dự án làm VLXD, san lấp mặt bằng lớn. Nhiều doanh nghiệp vẫn làm việc theo lối cũ, chưa tuân thủ nghiêm các quy định về TTATGT, các tài xế nghĩ rằng nhờ vào mối quan hệ của chủ doanh nghiệp mỗi khi bị kiểm tra, xử lý thì gọi điện thoại cho “người thân” cầu cứu.

Tổ công tác Đội CSGT Công an huyện Lập Thạch cân trọng tải xe chở VLXD.

“Tuy nhiên, quá trình triển khai các Kế hoạch của Bộ Công an, của Công an tỉnh về việc thành lập các Tổ tuần tra chuyên đề tập trung xử lý các hành vi vi phạm TTATGT, Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã quán triệt đến các đơn vị, CBCS nắm rõ quy trình và nội dung công tác. Khi triển khai, các tổ công tác xử lý rất quyết liệt các lỗi vi phạm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Từ đầu năm 2023 đến nay, Phòng CSGT đã bố trí 4.814 ca tuần tra kiểm soát với sự tham gia của hàng chục nghìn lượt CBCS; sử dụng bộ cân điện tử kết hợp với hoạt động của trạm kiểm tra lưu động trên các tuyến giao thông, nhất là các QL trọng điểm liên tục 24 giờ/ngày và 7 ngày/tuần. Qua đó, lực lượng CSGT Công an tỉnh lập biên bản 21.714 trường hợp vi phạm về các lỗi (trong đó 3.718 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 210 trường hợp vi phạm lỗi quá tải và 2.126 trường hợp vi phạm lỗi vượt quá tốc độ”, Trung tá Nguyễn Mạnh Lợi thông tin.

Cũng theo Trung tá Nguyễn Mạnh Lợi, ngoài việc thực hiện Kế hoạch theo các chuyên đề nói trên, lực lượng CSGT Công an tỉnh cũng tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông trên đường thủy nội địa, không vi phạm nồng độ cồn, không xếp hàng vượt quá trọng lượng cho phép của phương tiện tại các bến thủy nội địa; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về TTATGT bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Nguồn: https://cand.com.vn/Giao-thong/nghi-rang-chu-doanh-nghiep-co-anh-huong-lon-tai-xe-goi-tro-giup-moi-khi-bi-csgt-kiem-tra-i696514/