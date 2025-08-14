Phạt 333 triệu đồng tài xế và chủ hàng chở vượt quá tải trọng 429%

Sáng 14/8, Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSCT Công an tỉnh Quảng Trị) lập biên bản xử phạt 333 triệu đồng với phương tiện chở hàng hóa vượt quá tải trọng.

Phương tiện vi phạm tại cơ quan chức năng. Ảnh: Quang Văn.

Khoảng 19h20 ngày 13/8, trên tuyến đường tránh Đồng Hới, lực lượng chức năng kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát 22H - 004.11 kéo theo rơ móc biển kiểm soát 22R - 004.74.

Theo đó, phương tiện chở hàng vượt tải trọng cho phép 429,29% và tải trọng trục xe vượt quá tải trọng cho phép của đường bộ 174,08%.

Phòng CSGT lập biên bản, xử phạt tài xế 53 triệu đồng; phạt doanh nghiệp Hợp tác xã vận tải xe Đô Thành (Hà Nội) 280 triệu đồng. Tổng số tiền phạt là 333 triệu đồng.

Lực lượng chức năng yêu cầu phương tiện hạ tải theo quy định.