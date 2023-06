Vi phạm giao thông, đối tượng nhiễm HIV tự làm chảy máu rồi bôi vào cán bộ làm nhiệm vụ

Ngày 9/6, Công an huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Nguyễn Trung Hiếu (SN 1979), trú xã Cao Dương, huyện Lương Sơn về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, Nguyễn Trung Hiếu điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, đi trên quốc lộ 21B thuộc địa phận xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn. Thời điểm này, tổ công tác Đội CSGT trật tự, Công an huyện Lương Sơn phát hiện đối tượng vi phạm Luật Giao thông ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, Hiếu điều khiển xe bỏ chạy. Bị tổ công tác truy đuổi, đối tượng chửi bới, có thái độ chống đối, không hợp tác.

Đối tượng Nguyễn Trung Hiếu thời điểm bị bắt giữ.

Tổ công tác phối hợp với Công an xã Thanh Cao đưa Hiếu về trụ sở Công an xã làm việc. Tại đây, đối tượng đã tự cắn chảy máu tay rồi bôi máu, cào vào người cán bộ đang lập biên bản. Lập tức, tổ công tác khống chế Hiếu, kiểm tra nồng độ cồn và test nhanh ma túy. Kết quả, Nguyễn Trung Hiếu dương tính với ma túy loại heroin. Cơ quan Công an xác định, đối tượng Hiếu có hồ sơ nhiễm HIV, uống thuốc ARV hằng ngày.

