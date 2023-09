Nghệ An: Huỷ nổ quả bom nặng 340kg lộ thiên sau mưa lũ

Quả bom được phát hiện tại khe nước ở bản Mường Him, xã Tiền Phong (huyện Quế Phong, Nghệ An). Ảnh: Quân sự tỉnh Nghệ An.

Ngày 29/9, lãnh đạo UBND xã Tiền Phong (huyện Quế Phong, Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng vừa hủy nổ thành công quả bom được người dân phát hiện trên địa bàn.

Theo lãnh đạo xã Tiền Phong, vào 7h15 ngày 27/9, chính quyền nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một quả bom tại khe nước ở bản Mường Him. Do trời mưa nhiều ngày, đất sạt lở nên lộ ra quả bom.

Qua kiểm tra, đây là loại bom phá còn sót lại sau chiến tranh, có đường kính 40cm, dài 150cm và nặng khoảng 340kg, còn nguyên kíp nổ, đã bị han rỉ.

Lãnh đạo xã Tiền Phong cho hay, sáng nay (29/9), Ban Công binh Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện Quế Phong, lực lượng dân quân xã Tiền Phong trục vớt vận chuyển quả bom đến khu vực đồi bản Mường Him, tiêu huỷ thành công quả bom, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Quả bom được xác định nặng khoảng 340kg. Ảnh: Quân sự tỉnh Nghệ An.

Lực lượng chức năng đã huỷ nổ quả bom thành công. Ảnh: Quân sự tỉnh Nghệ An.

Lực lượng chức năng trục vớt, vận chuyển quả bom khỏi khe suối. Ảnh: Quân sự tỉnh Nghệ An.

