Tân binh bịn rịn chia tay bạn gái, hẹn tổ chức đám cưới sau 2 năm quân ngũ

Sáng 4/3, tại 8 điểm giao nhận quân trên địa bàn Hà Nội đồng loạt diễn ra lễ giao, nhận quân năm 2026.

Năm nay, TP Hà Nội có 4.000 công dân lên đường nhập ngũ. Trong số này, 2.428 người viết đơn tình nguyện, chiếm hơn 60%. Tỷ lệ tự nguyện cao cho thấy sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và tinh thần trách nhiệm của thanh niên Thủ đô.

Chất lượng tân binh tiếp tục được nâng lên. Khoảng 30% công dân nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Toàn đợt giao quân có 164 đảng viên, 2.277 thanh niên đã được bồi dưỡng lớp đối tượng Đảng.

Tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường Ngọc Hà, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2026 tại Điểm giao quân số 4, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Hồng Hà. Điểm này gồm 17 phường như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Tây Hồ…

Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Thiếu tướng Đào Văn Nhận; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định; Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà cùng đại diện các sở, ngành.

Bí thư Thành ủy Hà Nội thực hiện nghi thức thắp đài lửa truyền thống. Ngọn lửa được thắp lên mang ý nghĩa tiếp nối truyền thống, khẳng định ngày hội tòng quân là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện trách nhiệm của công dân đối với Tổ quốc.

Sau nghi thức, lãnh đạo thành phố trực tiếp tặng hoa, động viên từng tân binh trước giờ lên đường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc thăm hỏi, động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 5 - Thanh Oai, ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP Hà Nội dự và phát biểu. Tại đây có 735 công dân thực hiện nghĩa vụ trong Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND TP Hà Nội ghi nhận tinh thần chấp hành nghiêm lệnh gọi nhập ngũ, biểu dương các thanh niên bảo đảm quân số, đúng thời gian quy định. Đồng thời gửi gắm niềm tin các tân binh sẽ phát huy truyền thống quê hương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Vũ Đại Thắng thực hiện nghi thức đánh trống mở hội giao quân.

Các tân binh chia tay người thân trước khi lên đường nhập ngũ.

Tân binh Phạm Thành Đạt (22 tuổi, Đại Xuyên) vừa tốt nghiệp đại học đã tình nguyện nhập ngũ. Đạt cho biết việc trúng tuyển là niềm tự hào của bản thân và gia đình, mong muốn được rèn luyện, trưởng thành trong môi trường quân đội.

Ở một góc sân, bà Đỗ Thị Liên (77 tuổi) đứng tiễn cháu ngoại của mình. Bà Liên từng tham gia công tác hậu cần trong 6 năm.

"Tôi dặn cháu tiếp bước truyền thống gia đình, chấp hành kỷ luật, hoàn thành nhiệm vụ", bà Liên chia sẻ.

Đặng Ni La cùng người thân có mặt tiễn tân binh Đào Duy Bình (SN 2007, ở Phú Xuyên) lên đường nhập ngũ. Trước khi Bình bước qua “cổng vinh quang”, hai người trao nhau cái ôm vội. Ni La cho biết cô tự hào khi bạn trai khoác áo lính, tin anh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cặp đôi hẹn ngày Bình trở về sau 2 năm quân ngũ sẽ tổ chức đám cưới.

Chiến sĩ bước qua "cổng vinh quang" lên đường nhập ngũ.

Đoàn xe chở tân binh bắt đầu lăn bánh.

Qua ô cửa kính, nhiều cánh tay vẫy chào người thân.

Cùng thời điểm, tại Sân vận động Sơn Tây, 603 công dân của địa phương cũng lên đường thực hiện nghĩa vụ.

Buổi lễ có sự tham dự của Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Khi đoàn xe bắt đầu lăn bánh, qua khung cửa sổ, những nụ cười rạng rỡ, những cánh tay vẫy chào và ánh mắt kiên định của các tân binh vẫn hướng về quê hương. Họ mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ, khát vọng cống hiến và tình yêu Tổ quốc lên đường, mở ra hành trình mới đầy tự hào - hành trình góp sức gìn giữ bình yên cho Thủ đô và đất nước.