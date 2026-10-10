Ngày Công dân số Việt Nam đầu tiên: Người dân được hưởng những quyền lợi gì?

Ngày 15/10 sẽ là lần đầu tiên Ngày Công dân số Việt Nam được tổ chức theo Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP của Chính phủ về phát triển công dân số. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 15/8 đến hết ngày 28/2/2027, quy định quyền lợi, trách nhiệm của công dân trên môi trường số và các chính sách khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Đáng chú ý, người dân không chỉ được tiếp cận các tiện ích số mà còn có thể tiết kiệm chi phí khi thực hiện một số thủ tục hành chính nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định.

Ngày 15/10/2026 sẽ là lần đầu tiên Ngày Công dân số Việt Nam được tổ chức theo Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP của Chính phủ về phát triển công dân số. Ảnh minh họa - Nguồn: Quỳnh Mai.

Được miễn, giảm một số khoản phí, lệ phí

Theo Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP, công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và đáp ứng các điều kiện cụ thể sẽ được hưởng chính sách khuyến khích phát triển công dân số.

Một trong những quyền lợi đáng chú ý là miễn lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đối với các thủ tục đăng ký cấp đổi, cấp lại hoặc đăng ký tạm thời phương tiện qua dịch vụ công trực tuyến. Để được hưởng ưu đãi, người dân phải tích hợp thành công giấy chứng nhận đăng ký xe và 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản theo quy định trên ứng dụng VNeID.

Người dân cũng được miễn lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước khi thực hiện thủ tục trực tuyến và đáp ứng điều kiện tích hợp thông tin theo quy định.

Đối với các giao dịch có giá trị lớn, nghị quyết đưa ra chính sách giảm lệ phí trước bạ trong một số trường hợp. Cụ thể, lệ phí trước bạ nhà, đất nhận chuyển nhượng khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng được giảm 10%. Chính sách chỉ áp dụng một lần trong năm, với mức giảm tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai.

Với phương tiện giao thông, người dân có thể được giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu ô tô và giảm 100% lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu xe máy. Mỗi chính sách chỉ áp dụng một lần trong năm và mức ưu đãi tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Các ưu đãi về lệ phí trước bạ đi kèm điều kiện sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2, khai và nộp lệ phí bằng phương thức điện tử theo hướng dẫn của cơ quan thuế, đồng thời tích hợp đầy đủ các thông tin tương ứng trên VNeID. Vì vậy, không phải mọi trường hợp mua nhà, đất hoặc phương tiện đều đương nhiên được giảm lệ phí.

Cần tích hợp những thông tin nào trên VNeID?

Theo phụ lục kèm Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP, 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản gồm: giấy khai sinh; thông tin thẻ ngân hàng, tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động; thông tin tài khoản an sinh xã hội; thông tin số thuê bao di động; và sổ sức khỏe điện tử.

Ngoài các thông tin cơ bản này, tùy từng thủ tục, người dân có thể phải tích hợp thêm giấy tờ liên quan. Chẳng hạn, thủ tục đăng ký phương tiện cần có thông tin giấy chứng nhận đăng ký xe; một số thủ tục khác có thể yêu cầu thông tin giấy phép lái xe, mã số thuế cá nhân hoặc thông tin về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản.

Người dân nên kiểm tra tình trạng tích hợp thông tin trên VNeID, bảo đảm dữ liệu chính xác và thực hiện đúng quy trình dịch vụ công trực tuyến trước khi kê khai để được áp dụng ưu đãi.

VNeID hướng tới trở thành nền tảng giao dịch số

Ngoài chính sách miễn, giảm phí, lệ phí, nghị quyết xác định ứng dụng định danh quốc gia VNeID là nền tảng hỗ trợ người dân tiếp cận dữ liệu cá nhân, định danh và xác thực điện tử, nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến.

Luật sư Vương Thị Liễu (Đoàn luật sư TP Hà Nội). Ảnh: NVCC.

Ứng dụng cũng được định hướng hỗ trợ liên kết tài khoản thanh toán, ví điện tử, thẻ ngân hàng và tài khoản tiền di động để phục vụ thanh toán dịch vụ công, chi trả an sinh xã hội cùng các giao dịch hợp pháp khác. Người dân còn được cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng miễn phí phục vụ thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến theo quy định.

Nghị quyết đồng thời khẳng định quyền quản lý việc khai thác, sử dụng dữ liệu cá nhân và quyền được pháp luật bảo vệ trước những hành vi xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp trên môi trường số. Công dân có trách nhiệm cung cấp, cập nhật và tích hợp thông tin cá nhân chính xác vào tài khoản định danh điện tử cũng như các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Đối với người cao tuổi, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm được hưởng chính sách ưu đãi khác theo quy định pháp luật, nghị quyết nêu nguyên tắc áp dụng mức ưu đãi cao nhất khi đáp ứng điều kiện tương ứng.

Việc triển khai các chính sách phát triển công dân số được kỳ vọng khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, giảm giấy tờ và chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Tuy nhiên, người dân vẫn có quyền lựa chọn phương thức tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo quy định; việc áp dụng ưu đãi số không làm hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp đó.