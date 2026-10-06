VNeID tích hợp thêm nhiều tiện ích số, tính năng vượt trội phục vụ nhân dân

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, mới đây, Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư phối hợp cùng Công ty cổ phần dịch vụ và giải pháp công nghệ Gotrust ra mắt "Nền tảng giao thông tập trung" và đưa vào vận hành thí điểm trên ứng dụng định danh điện tử VNeID. Cùng với tiện ích kết nối giao thông, từ tháng 10/2026, hàng loạt các tiện tích số khác cũng được tích hợp trên ứng dụng VNeID, đem lại rất nhiều tiện ích thiết thực cho người dân, giúp thay thế giấy tờ truyền thống, tiết kiệm thời gian và thực hiện các giao dịch điện tử an toàn.

Tiếp cận các tiện ích giao thông số an toàn

"Nền tảng giao thông tập trung được tích hợp trên ứng dụng VNeID, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ giao thông thuận tiện và dễ dàng với những tiện ích nổi bật như đặt vé máy bay. Tại đây, khách hàng có thể tìm kiếm, so sánh giá cả, hạng vé từ nhiều hãng hàng không khác nhau và sử dụng nhiều phương thức thanh toán linh hoạt như sử dụng mã QR, thẻ nội địa hoặc thẻ quốc tế. Và sau cùng, người dân có thể nhận vé điện tử và xuất hóa đơn điện tử ngay trong ứng dụng.

Một trong những tiện ích vượt trội khác của "Nền tảng giao thông tập trung" đó là tính năng Tra cứu bãi đỗ xe: Theo đó, người dân có thể tự động định vị và tìm kiếm bãi đỗ gần nhất, theo dõi tình trạng chỗ trống và lựa chọn địa điểm phù hợp. Cùng với đó, nền tảng còn hiển thị biểu phí giữ xe rõ ràng và tích hợp bản đồ điều hướng thông minh tới cổng bãi giữ xe.

Các bước thao tác sử dụng "nền tảng giao thông tập trung" trên VNeID

Bên cạnh đó, người dùng có thể Quản lý vé và hành trình trên nền tảng qua việc lưu trữ tập trung các loại vé đã đặt vào mục "vé của tôi". Sau đó, người dân có thể dễ dàng checkin tại sân bay, bến xe bằng mã điện tử, mã QR và hỗ trợ theo dõi lịch sử chuyến đi và quản lý chi phí di chuyển... Điều đáng nói là người dân chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử mức 2, theo ba bước đơn giản: Mở ứng dụng VNeID trên điện thoại và đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử. Tại giao diện chính, người sử dụng chọn "Dịch vụ khác", tiếp đến là "Dịch vụ giao thông" và bước cuối cùng là "Nền tảng giao thông tập trung". Sau đó, người dân lựa chọn dịch vụ cần sử dụng như đặt vé, tra cứu bãi đỗ xe hoặc quản lý hành trình; kiểm tra thông tin và thực hiện theo hướng dẫn trên ứng dụng...

Việc đưa "Nền tảng giao thông tập trung" vào vận hành giúp người dân được tiếp cận thông tin, phổ cập kiến thức và thực hiện thuận tiện. Song song đó, nền tảng này còn tăng tương tác giúp cơ quan quản lý tiếp tục hoàn thiện, phát triển các tiện ích nhằm ngày càng phục vụ tốt hơn cho cộng đồng trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, phát triển công dân số, phục vụ chỉ đạo điều hành của cơ quan quản lý các cấp, góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.

Phòng CSQLHC về TTXH Công an TPHCM khuyến khích người dân hãy chủ động cập nhật ứng dụng VNeID lên phiên bản mới nhất và trải nghiệm "Nền tảng giao thông tập trung" để tiếp cận các tiện ích giao thông số an toàn, minh bạch và thuận tiện. Đồng thời, đơn vị này cũng lưu ý bà con chỉ sử dụng ứng dụng VNeID chính thức; tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin cá nhân cho người khác. Trước khi xác nhận giao dịch, cần kiểm tra kỹ hành trình, giá vé và phương thức thanh toán.

Bên cạnh đó, kể từ ngày 01/10/2026, người dân khi sử dụng 134 tuyến xe buýt miễn phí trên địa bàn TPHCM sẽ thực hiện xác thực khi lên xe để ghi nhận lượt sử dụng dịch vụ. Cụ thể, khi lên xe buýt người dân có thể sử dụng 1 trong các phương thức xác thực như dùng thẻ ngân hàng, ví điện tử, thanh toán không tiếp xúc (APPle Pay, Google Pay...) và mã QR trên thẻ CCCD. Sau khi xác thực, giao dịch sẽ được ghi nhận trên thiết bị và truyền về hệ thống.

Cài đặt VNeID để góp phần thúc đẩy chuyển đổi số

Từ ngày 28/09/2026, theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP, người dân bắt đầu có thể nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) thông qua Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Đây là một bước tiến lớn trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, mang lại nhiều tiện ích vượt trội cho người cao tuổi và người hưởng chế độ.

Công an hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số

Trước đây, thay vì phải đến các điểm chi trả tập trung cố định theo lịch của bưu điện hay cơ quan BHXH, thì từ ngày 28/9/2026, người hưởng lương hưu, trợ cấp và các khoản an sinh xã hội không cần tốn thời gian đi lại và chờ đợi mà có thể đăng ký nhận tiền thông qua "Tài khoản hưởng an sinh xã hội" trên ứng dụng VNeID. Theo đó, người dân không cần phải chuẩn bị các bộ hồ sơ giấy tờ phức tạp mà chỉ cần đăng ký trực tuyến ngay trên điện thoại thông minh. Với các thao tác đơn giản, người cao tuổi chỉ cần được hướng dẫn một hoặc vài lần là có thể thực hiện được ngay.

Có thể nói, tính năng vượt trội của việc nhận lương hưu qua VNeID đó là linh hoạt, đa dạng hình thức liên kết nhận tiền: Người dân không bắt buộc phải mở một tài khoản ngân hàng mới. Tính năng "Tài khoản hưởng an sinh xã hội" trên VNeID cho phép tích hợp linh hoạt 1 trong 3 loại hình: tài khoản ngân hàng thông thường, Ví điện tử, hoặc Tài khoản tiền di động (Mobile Money). Theo đó, người dân được tùy chọn kết nối 1 trong 3 loại tài khoản chính chủ phù hợp nhất với thói quen sử dụng của mình. Khi áp dụng tiện ích này, người hưởng lương hưu, trợ cấp và các khoản an sinh xã hội sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản được liên kết đúng hạn.

Ngoài ra, người dân có thể đổi thông tin nhận tiền trực tuyến chỉ trong vài phút. Trước đây thay vì người dân phải trực tiếp tới cơ quan BHXH để làm thủ tục đổi số tài khoản hoặc đổi ngân hàng, giờ chỉ cần ngồi nhà thao tác thay đổi số tài khoản nhận tiền ngay trên ứng dụng VneID thì hệ thống sẽ tự động xác thực trực tuyến dữ liệu với ngân hàng.

Người dân háo hức khi sử dụng các tiện ích số

Các bước thao tác nhận lương qua ứng dụng VNeID

Đáng nói, tiện ích này mang lại tính an toàn tuyệt đối, bảo mật chính chủ. Để nhận lương hưu qua phương thức này, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử bắt buộc phải trùng khớp hoàn toàn với dữ liệu định danh điện tử mức độ 2 trên VNeID. Cơ chế này giúp loại bỏ hoàn toàn rủi ro bị người khác mạo danh, nhận nhầm hoặc thất lạc tiền lương.

Ngoài ra, tiện ích này còn giúp người hưởng lương hưu, trợ cấp và các khoản an sinh xã hội dễ dàng theo dõi lịch sử nhận tiền, biến động số dư và các khoản hỗ trợ an sinh khác từ ngân sách Nhà nước một cách rõ ràng. Bên cạnh lương hưu, tài khoản này còn dùng để nhận các khoản trợ cấp an sinh xã hội hoặc tiền hỗ trợ từ thiện sau này.

Hiện nay, phương thức nhận lương hưu qua VNeID là hình thức bổ sung và không bắt buộc ngay lập tức. Những người chưa có tài khoản định danh hoặc chưa kịp tích hợp vẫn sẽ được cơ quan chức năng chi trả đầy đủ qua các kênh truyền thống (nhận tiền mặt hoặc thẻ ATM thông thường).

Để góp phần cùng chính quyền thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính ngày càng hiện đại, thuận tiện và phục vụ Nhân dân ngày một tốt hơn, Phòng CSQLHC về TTXH Công an TPHCM khuyến khích người dân cần chủ động cài đặt, kích hoạt và sử dụng hiệu quả ứng dụng VNeID. Việc áp dụng công nghệ vào chi trả an sinh xã hội không chỉ giúp tiết kiệm công sức cho bà con, mà còn xây dựng một xã hội số văn minh, minh bạch và an toàn.