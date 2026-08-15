Đề xuất không buộc người dân 'nộp đi nộp lại' một loại giấy tờ khi dữ liệu đã liên thông

Nội dung được Bộ Thư pháp nêu trong Dự thảo Nghị định dự kiến có hiệu lực từ 15/9, thay thế Nghị định 63/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính sau 15 năm đã bộc lộ nhiều hạn chế

Nhằm giải quyết triệt để cơ chế "xin - cho" mà những quy định trong Nghị định hiện hành chưa thể dứt điểm, dự thảo xác định nguyên tắc: Người dân chỉ cung cấp thông tin một lần.

Thay vì để người dân phải tự chuẩn bị và nộp lại các bản sao giấy tờ tùy thân, hộ tịch hoặc kết quả hành chính trước đó, công chức và viên chức được phân công giải quyết hồ sơ có trách nhiệm chủ động khai thác thông tin từ các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành đã được kết nối, chia sẻ.

Điều này góp phần chuyển dịch trọng tâm trách nhiệm từ người dân sang cơ quan nhà nước, thúc đẩy chuyển đổi số thực chất và lấy sự thuận tiện của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả của thủ tục hành chính.

Việc chuyển đổi phương thức này cũng dự kiến giúp giảm ít nhất 30% thời gian xử lý và chi phí tuân thủ.

Không bắt dân bổ sung hồ sơ quá 2 lần

Việc giới hạn số lần yêu cầu bổ sung hồ sơ nhằm xóa bỏ tình trạng nhũng nhiễu và "ngâm" hồ sơ trong bộ máy hành chính.

Dự thảo Nghị định nêu, công chức không được để cá nhân, tổ chức phải đi lại bổ sung hồ sơ quá 2 lần cho một vụ việc.

Người dân làm thủ tục tại trung tâm hành chính công tại UBND xã Bà Điểm, TP HCM. Ảnh: Đình Văn

Trong trường hợp từ chối thực hiện hoặc có yêu cầu bổ sung giấy tờ, cán bộ phải nêu rõ lý do bằng văn bản gửi người dân.

Đóng góp ý kiến với dự thảo, nhiều tỉnh thành, cơ quan đánh giá điều này giúp giảm tối đa số lần đi lại và tăng trách nhiệm hướng dẫn của cán bộ ngay từ lần đầu tiếp nhận.

Hiện, việc áp dụng công nghệ và những cải cách thủ tục hành chính bước đầu đã giúp thời gian giải quyết trung bình giảm 53% và chi phí tuân thủ giảm 54,6% so với năm 2024.

Việc thực hiện theo Nghị định mới được kỳ vọng sẽ giúp tiết kiệm khoảng 23 nghìn tỷ đồng chi phí tuân thủ mỗi năm cho người dân và doanh nghiệp.

Trên góc độ người dân, chị Anh Tú, 33 tuổi trú tại Bắc Ninh, hy vọng những cải cách sớm được áp dụng thực chất để mỗi lần đến cơ quan công quyền không còn là một lần căng thẳng, mất thời gian, hồi hộp xem phải bổ sung thêm bao nhiêu tài liệu, mà đơn giản chỉ là đến để giải quyết một công việc.

Kể lại trải nghiệm yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân để làm thủ tục mua nhà 2 năm trước, chị cho biết dù mã số định danh và toàn bộ thông tin cư trú của cha mẹ, anh chị em cùng hộ đã có sẵn, chị vẫn được cán bộ yêu cầu sang công an phường xin thêm một giấy xác nhận về các thông tin này, khiến mất thêm hơn một ngày.

Chị kỳ vọng sự thay đổi sẽ còn thấy rõ trong cung cách, thái độ làm việc của cán bộ, đặc biệt khi làm việc những người cao tuổi hoặc kém về công nghệ, lần đầu làm thủ tục.

"Khi cán bộ có trách nhiệm chủ động khai thác dữ liệu, hướng dẫn đầy đủ ngay từ đầu và không để người dân phải bổ sung hồ sơ nhiều lần, chúng tôi sẽ cảm thấy mình đang được phục vụ chứ không phải đi "xin" một thủ tục", chị nói.