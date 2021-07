Ngày 6/7, Việt Nam ghi nhận 1.019 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng TP.HCM 710 ca

Tối 6/7, Bộ Y tế công bố 500 ca mắc COVID-19 trong nước tại 13 tỉnh/thành phố.

Số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng từ 27/04/2021

hôm nay Tổng ca nhiễm Ca tử vong TỔNG

Tối 6/7, Việt Nam có 504 ca mắc mới. Bệnh nhân có mã số từ 21561-22064 trong đó 4 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (2), Quảng Nam (1), Hà Nội (1).

500 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (271), Đồng Tháp (99), Bình Dương (92), Phú Yên (16), Long An (8 ), Nghệ An (3), Bắc Giang (2), Bắc Ninh (2), Hà Nội (2), Trà Vinh (2), Lạng Sơn (1), Hưng Yên (1), An Giang (1); trong đó 462 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Như vậy, trong ngày hôm nay, Việt Nam đã ghi nhận 1.019 ca ghi nhận trong nước (sáng có 277 ca, trưa có 242 ca, tối có 500 ca), trong đó TP.HCM là 710 ca (sáng: 230; trưa: 209; tối: 271).

Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 20.183 ca ghi nhận trong nước và 1.881 ca nhập cảnh.

Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 18.613 ca, trong đó có 5.303 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Hôm nay, có 12 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mć̛i: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Phú Thọ, Nam Định, Quảng Nam.

Có 10 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Bắc Kạn, Gia Lai, Kiên Giang, Cần Thơ, Ninh Thuận, Bến Tre, Thừa Thiên - Huế, Sóc Trăng, Thanh Hoá, Hà Nam.

Chi tiết 500 ca ghi nhận trong nước ghi nhận tối 6/7

Bắc Ninh: 2 ca

2 ca ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh là các trường hợp F1, đã được cách ly từ trước.

Long An: 8 ca

8 ca ghi nhận tại tỉnh Long An là các trường hợp F1 đã được cách ly.

Hà Nội: 2 ca

Trong 2 ca ghi nhận tại Hà Nội có 1 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh; 1 ca là F1.

Phú Yên: 16 ca

16 ca ghi nhận tại tỉnh Phú Yên là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa.

Nghệ An: 3 ca

3 ca ghi nhận tại tỉnh Nghệ An là các trường hợp F1 đã được cách ly.

An Giang: 1 ca

1 ca ghi nhận tại tỉnh An Giang là nam, 26 tuổi, địa chỉ tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang; là F1, đã được cách ly từ trước.

Hưng Yên: 1 ca

1 ca ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên là nam, 56 tuổi, địa chỉ tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng, là F1 của BN13632, đã được cách ly từ trước.

Trà Vinh: 2 ca

Trong số 2 ca ghi nhận tại tỉnh Trà Vinh có 1 ca liên quan đến Chợ cá Bình Điền - TP. Hồ Chí Minh; 1 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh, đã chủ động khai báo y tế và được cách ly.

Lạng Sơn: 1 ca

1 ca ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn là nữ, 20 tuổi, địa chỉ tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; liên quan đến Khu công nghiệp Vân Trung, đã được cách ly từ trước.

Bắc Giang: 2 ca

2 ca ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang là các trường hợp F1.

Đồng Tháp: 99 ca

Trong số 99 ca ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp có 98 ca là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 1 ca đang điều tra dịch tễ.

Bình Dương: 92 ca

Trong số 92 ca ghi nhận tại tỉnh Bình Dương có 48 liên quan đến Công ty tại TP. Dĩ An; 6 liên quan đến Công ty tại TP. Thủ Dầu Một; 1 ca liên quan đến Công ty tại TP. Thuận An; 27 ca là các trường hợp F1; 10 ca đang điều tra dịch tễ.

TP.HCM: 271 ca

Trong số 271 ca ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh có 247 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 24 ca đang điều tra dịch tễ.

Theo nhận định của Sở Y tế TP.HCM, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn phức tạp, số ca dương tính ngày càng tăng, trường hợp nặng cần hồi sức tích cực cũng tăng.

Tại Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung nhận định: “Tình hình dịch bệnh ở Hà Nội đang được kiểm soát, tuy nhiên nguy cơ vẫn mắc ngoài cộng đồng ở mức cao vì Hà Nội đã ghi nhận thêm 2 ổ dịch mới. Ổ dịch ở Đông Anh có nguy cơ cao do những ca mắc mới làm việc ở khu công nghiệp, tiếp xúc nhiều người; Hà Nội đã ghi nhận ca mắc do tiếp xúc với ca bệnh ở địa phương khác…”

Ban chỉ đạo cho biết, Hà Nội nhanh chóng khoanh vùng dập dịch sau khi ghi nhận 10 ca COVID-19 mới tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long, huyện Mỹ Đức và quận Hoàng Mai, kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm phòng chống và đặc biệt đảm bảo tuyệt đối an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT ngày 7/7 và 8/7.

Về điệu trị, trong ngày hôm nay có 55 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca điều trị khỏi lên 8.077 ca.

Số ca tử vong đến nay là 94 ca.

