Ông Zelensky phản hồi thông tin Ukraine bị Mỹ ngăn phóng tên lửa sang lãnh thổ Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự sự kiện nhân Ngày Độc lập ở Ukraine hôm 24/8. Ảnh: Kyiv Independent.

Tuyên bố được ông Zelensky đưa ra sau khi tờ Wall Street Journal (WSJ) của Mỹ tiết lộ, Washington đã âm thầm triển khai một cơ chế rà soát, trao quyền cho Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth chặn Ukraine thực hiện các đòn tấn công tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga bằng tên lửa Mỹ cung cấp. Đây là lần đầu tiên truyền thông Mỹ tiết lộ cơ chế này được chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng, khiến các cuộc tấn công như vậy bị đình chỉ trong nhiều tháng qua.

Một quan chức Mỹ giấu tên nói Washington đã nhiều lần ngăn Ukraine sử dụng tên lửa chiến thuật ATACMS để tấn công các mục tiêu bên trong Nga từ cuối mùa xuân.

Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Canada Mark Carney vào ngày 24/8, ông Zelensky nhấn mạnh không có bất kỳ hạn chế nào như vậy, đồng thời lưu ý Ukraine chỉ sử dụng vũ khí tầm xa do trong nước phát triển khi tấn công lãnh thổ Nga.

“Hiện nay chúng tôi đang sử dụng vũ khí tầm xa do chính Ukraine sản xuất, và thời gian gần đây chúng tôi không hề bàn bạc chuyện tấn công sang lãnh thổ Nga với Mỹ”, ông Zelensky nói, khẳng định Kiev có quyền đáp trả các cuộc tập kích hạ tầng năng lượng do Moscow thực hiện.

Trước đó, hôm 21/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Ukraine sẽ “không có cơ hội chiến thắng” nếu không được phép tấn công Nga, đồng thời chỉ trích ông Joe Biden vì đã không cho Kyiv “phản công mà chỉ phòng thủ”. Tuy vậy, ông Trump cũng từng bày tỏ bất đồng mạnh mẽ với quyết định của chính quyền tiền nhiệm cho phép Ukraine dùng vũ khí Mỹ để tấn công tầm xa vào Nga.

Hôm 20/8, ông Zelensky thông báo Ukraine sẽ sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình tầm xa Flamingo do trong nước phát triển từ mùa đông năm nay.

Ông cho biết Flamingo đã trải qua các cuộc thử nghiệm thành công và mô tả đây là loại tên lửa “thành công nhất” của Ukraine cho đến nay, với khả năng bay xa tới 3.000 km.

“Đến tháng 12, chúng tôi sẽ có thêm nhiều tên lửa Flamingo, và vào cuối tháng 12 hoặc tháng 1–2 năm sau, việc sản xuất hàng loạt sẽ bắt đầu”, ông Zelensky nói.