Nga tuyên bố ông Zelensky không thể ký thỏa thuận hòa bình

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Sputnik.

Theo RT, Nga tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người được coi là “nguyên thủ trên thực tế” của Kiev, nhưng bất kỳ thỏa thuận nào cũng chỉ có thể được ký bởi một đại diện hợp pháp khác của Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi trên kênh NBC hôm 24/8, ông Lavrov không loại trừ khả năng cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Zelensky diễn ra “nếu cuộc gặp này thực sự mang lại kết quả cụ thể”. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng những bước chuẩn bị cần thiết cho cuộc gặp như vậy vẫn chưa được thực hiện.

Ngoại trưởng Nga lưu ý ông Zelensky hiện là “người đứng đầu trên thực tế của Ukraine”, nhưng cho rằng “việc ai sẽ là người ký kết thỏa thuận bên phía Kiev là vấn đề rất quan trọng”. Ông Lavrov nói: “Chúng tôi cần một sự đồng thuận rõ ràng từ tất cả các bên, rằng người sẽ ký kết thỏa thuận hòa bình bên phía Ukraine phải là một đại diện hợp pháp”.

Theo quan điểm của Nga, nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã kết thúc hơn một năm trước. Ukraine hiện vẫn chưa tổ chức cuộc bầu cử mới do tình trạng thiết quân luật. Phía Nga lấy lý do này để coi ông Zelensky “không còn tính chính danh”.

Ngoại trưởng Nga cũng cho rằng những lời kêu gọi của ông Zelensky về một cuộc gặp với ông Putin “chỉ là một màn trình diễn”, nhằm củng cố tính chính danh. “Ông Zelensky muốn có yếu tố trình diễn, điều mà ông ấy rất giỏi. Ông ấy không quan tâm đến nội dung thực chất”, ông Lavrov nói.

Theo ông Lavrov, Moscow không thấy ý nghĩa gì trong các cuộc đàm phán không có khả năng mang lại kết quả do lập trường của Kiev. Ông dẫn chứng rằng có những trường hợp ông Zelensky đã trực tiếp bác bỏ các tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Ông Zelensky đã nói không với mọi đề nghị. Ông ấy nói không ai có thể cấm Ukraine gia nhập NATO, và ông ấy còn công khai khẳng định sẽ không thảo luận về vấn đề lãnh thổ”, ông Lavrov nói.

Nga khẳng định rằng bất kỳ giải pháp nào cho xung đột Ukraine cũng phải giải quyết tận gốc nguyên nhân khủng hoảng. Moscow yêu cầu Ukraine cam kết trung lập, phi quân sự hóa, “phi phát xít hóa” và công nhận các thực tế về lãnh thổ.