Ông Zelensky: Cần thiết gặp ông Putin để 'thúc ép Nga đi đến hòa bình'

Ngày 24-8, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky khẳng định rằng một cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn là “con đường hiệu quả nhất phía trước” cho cuộc xung đột Nga-Ukraine, theo hãng tin AFP.

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 34 năm ngày độc lập của Ukraine, có sự tham dự của nhiều quan chức, nhà ngoại giao các nước phương Tây, ông Zelensky cam kết sẽ “thúc ép Nga đi đến hòa bình”.

Tổng thống Ukraine cho rằng “hình thức đối thoại trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo là cách hiệu quả nhất” và tiếp tục kêu gọi tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương giữa ông với ông Putin nhằm giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại buổi lễ kỷ niệm 34 năm ngày độc lập của Ukraine hôm 24-8. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Cũng tại buổi lễ kỷ niệm, ông Zelensky nói rằng Kiev “vẫn chưa hoàn toàn chiến thắng, nhưng chắc chắn sẽ không thất bại”.

Ông Zelensky cũng nhấn mạnh Ukraine sẽ không "bị ép phải thỏa hiệp" với Nga mà sẽ đấu tranh cho "một nền hòa bình công bằng".

“Ukraine đã giành được độc lập của mình. Ukraine không phải là nạn nhân; Ukraine là một chiến binh” - Tổng thống Ukraine phát biểu.

Tại buổi họp báo cùng Thủ tướng Canada - ông Mark Carney cùng ngày, ông Zelensky cho biết thêm rằng sự hiện diện của quân đội nước ngoài tại Ukraine sau khi xung đột Nga-Ukraine kết thúc sẽ là “rất quan trọng”.

Phía Nga chưa đưa ra bình luận về các tuyên bố của ông Zelensky.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn của đài NBC, phát sóng ngày 24-8, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng Moscow sẵn sàng đối thoại với Tổng thống Zelensky vì ông là “người đứng đầu trên thực tế” ở Kiev, nhưng mọi thỏa thuận hòa bình chỉ có thể do một đại diện hợp pháp của Ukraine ký kết.

“Ông Putin sẵn sàng gặp ông Zelensky khi chương trình nghị sự cho hội nghị thượng đỉnh sẵn sàng, nhưng hiện chương trình này hoàn toàn chưa có” - nhà ngoại giao Nga nói thêm.