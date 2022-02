Ngày 12/2: Thêm 27.302 ca COVID-19 trong nước

Bộ Y tế cho biết, trong 24 giờ qua đã ghi nhận 27.302 ca COVID-19 trong nước (tăng 831 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 19.217 ca trong cộng đồng).

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 18:49 12/02/2022 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG +27.302 2.477.326 38.825 78 1 Hà Nội +2.981 165.826 726 18 2 TP.HCM +300 515.669 20.251 3 3 Nam Định +1.842 20.464 23 2 4 Hải Dương +1.681 21.373 30 0 5 Nghệ An +1.550 25.695 52 2 6 Hải Phòng +1.394 39.782 85 3 7 Thái Nguyên +978 13.467 13 2 8 Ninh Bình +951 8.688 26 1 9 Đà Nẵng +940 42.836 148 4 10 Vĩnh Phúc +931 17.962 14 0 11 Hòa Bình +884 14.715 37 0 12 Phú Thọ +811 15.620 13 0 13 Thanh Hóa +797 28.306 25 0 14 Bắc Ninh +745 46.289 86 4 15 Quảng Ninh +659 15.640 12 0 16 Phú Yên +569 12.014 59 0 17 Quảng Bình +567 9.470 12 0 18 Lạng Sơn +558 6.532 21 1 19 Quảng Nam +553 21.118 38 3 20 Gia Lai +525 11.629 37 0 21 Bắc Giang +520 20.249 23 0 22 Thái Bình +498 11.679 5 0 23 Quảng Trị +465 7.108 9 0 24 Sơn La +459 6.555 0 0 25 Bình Định +455 37.910 166 2 26 Hưng Yên +448 21.363 2 0 27 Lào Cai +431 6.010 9 0 28 Tuyên Quang +394 5.651 4 0 29 Lâm Đồng +350 19.421 74 2 30 Đắk Nông +318 9.833 27 0 31 Thừa Thiên Huế +274 23.727 165 0 32 Bình Phước +269 48.589 175 0 33 Hà Nam +208 7.887 5 0 34 Hà Tĩnh +197 4.817 6 0 35 Yên Bái +197 4.236 5 0 36 Khánh Hòa +193 63.010 299 0 37 Quảng Ngãi +161 16.091 60 2 38 Cao Bằng +131 2.726 6 0 39 Điện Biên +118 3.607 1 0 40 Bà Rịa - Vũng Tàu +117 32.379 444 0 41 Hà Giang +108 13.252 34 1 42 Lai Châu +95 1.667 0 0 43 Bắc Kạn +85 1.709 5 0 44 Cà Mau +84 57.165 287 0 45 Vĩnh Long +71 54.014 760 4 46 Bình Dương +69 293.047 3.393 1 47 Bình Thuận +55 30.066 403 1 48 Bến Tre +53 42.440 416 5 49 Bạc Liêu +43 35.784 373 0 50 Tây Ninh +40 88.493 836 3 51 Trà Vinh +36 38.265 230 0 52 Kiên Giang +26 33.612 826 0 53 Cần Thơ +23 44.617 903 3 54 Hậu Giang +21 16.125 199 1 55 Đồng Nai +20 99.989 1.734 7 56 Long An +19 41.847 983 0 57 Đồng Tháp +11 47.563 988 2 58 An Giang +11 35.294 1.310 0 59 Ninh Thuận +10 7.016 55 0 60 Tiền Giang +3 35.024 1.237 0 61 Sóc Trăng 0 32.540 577 1 62 Đắk Lắk 0 17.754 83 0 63 Kon Tum 0 4.100 0 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 12/02/2022 Số mũi đã tiêm toàn quốc 185.254.387 Số mũi tiêm hôm qua 385.508

Tính từ 16h ngày 11/02 đến 16h ngày 12/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 27.311 ca nhiễm mới, trong đó 9 ca nhập cảnh và 27.302 ca ghi nhận trong nước (tăng 831 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 19.217 ca trong cộng đồng).

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.981), Nam Định (1.842), Hải Dương (1.681), Nghệ An (1.550), Hải Phòng (1.394), Thái Nguyên (978), Ninh Bình (951), Đà Nẵng (940), Vĩnh Phúc (931), Hòa Bình (884), Phú Thọ (811), Thanh Hóa (797), Bắc Ninh (745), Quảng Ninh (659), Phú Yên (569), Quảng Bình (567), Lạng Sơn (558), Quảng Nam (553), Gia Lai (525), Bắc Giang (520), Thái Bình (498), Quảng Trị (465), Sơn La (459), Bình Định (455), Hưng Yên (448), Lào Cai (431), Tuyên Quang (394), Lâm Đồng (350), Đắk Nông (318), TP. Hồ Chí Minh (300), Thừa Thiên Huế (274), Bình Phước (269), Hà Nam (208), Hà Tĩnh (197), Yên Bái (197), Khánh Hòa (193), Quảng Ngãi (161), Cao Bằng (131), Điện Biên (118), Bà Rịa - Vũng Tàu (117), Hà Giang (108), Lai Châu (95), Bắc Kạn (85), Cà Mau (84), Vĩnh Long (71), Bình Dương (69), Bình Thuận (55), Bến Tre (53), Bạc Liêu (43), Tây Ninh (40), Trà Vinh (36), Kiên Giang (26), Cần Thơ (23), Hậu Giang (21), Đồng Nai (20), Long An (19), Đồng Tháp (11), An Giang (11), Ninh Thuận (10), Tiền Giang (3).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh (-645), Bắc Giang (-390), Đắk Lắk (-311).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Nam Định (+555), Gia Lai (+525), Phú Yên (+285).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 22.366 ca/ngày.

Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 192 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại TP. Hồ Chí Minh (92), Quảng Nam (27), Quảng Ninh (20), Hà Nội (14), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8 ), Hưng Yên (6), Kiên Giang (4), Thanh Hóa (2), Hải Dương (2), Hải Phòng (1), Long An (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (1), Lâm Đồng (1), Ninh Bình (1).

Tiếp tục cập nhật

