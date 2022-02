Ngày 11/2: Thêm 26.471 ca COVID-19 trong nước

Bộ Bộ Y tế vừa thông tin về tình hình dịch COVID-19 tính từ 16h ngày 10/2 đến 16h ngày 11/2.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 18:20 11/02/2022 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG +26.471 2.450.024 38.747 96 1 Hà Nội +2.908 162.845 708 14 2 TP.HCM +260 515.369 20.248 3 3 Nghệ An +1.501 24.145 50 3 4 Hải Dương +1.447 19.692 30 0 5 Hải Phòng +1.398 38.388 82 2 6 Bắc Ninh +1.390 45.544 82 0 7 Nam Định +1.287 18.622 21 0 8 Thái Nguyên +976 12.489 11 3 9 Ninh Bình +942 7.737 25 0 10 Đà Nẵng +927 41.896 144 2 11 Bắc Giang +910 19.729 23 0 12 Hòa Bình +879 13.831 37 5 13 Vĩnh Phúc +856 17.031 14 3 14 Phú Thọ +765 14.809 13 1 15 Thanh Hóa +686 27.509 25 1 16 Bình Định +503 37.455 164 6 17 Quảng Bình +493 8.903 12 1 18 Quảng Nam +492 20.565 35 2 19 Thái Bình +490 11.181 5 0 20 Quảng Ninh +477 14.981 12 0 21 Lào Cai +470 5.579 9 0 22 Lạng Sơn +440 5.974 20 2 23 Quảng Trị +420 6.643 9 0 24 Tuyên Quang +393 5.257 4 0 25 Sơn La +383 6.096 0 0 26 Hưng Yên +379 20.915 2 0 27 Lâm Đồng +340 19.071 72 1 28 Đắk Lắk +311 17.754 83 1 29 Bình Phước +290 48.320 175 0 30 Phú Yên +284 11.445 59 2 31 Khánh Hòa +263 62.817 299 0 32 Hà Tĩnh +259 4.620 6 0 33 Thừa Thiên Huế +257 23.453 165 1 34 Hà Nam +216 7.679 5 0 35 Quảng Ngãi +211 15.930 58 3 36 Đắk Nông +180 9.515 27 0 37 Kon Tum +178 4.100 0 0 38 Yên Bái +164 4.039 5 0 39 Cao Bằng +138 2.595 6 1 40 Cà Mau +134 57.081 287 0 41 Điện Biên +133 3.489 1 0 42 Bà Rịa - Vũng Tàu +133 32.262 444 4 43 Hà Giang +115 13.144 33 0 44 Bắc Kạn +84 1.624 5 0 45 Bình Dương +77 292.978 3.392 0 46 Vĩnh Long +73 53.943 756 5 47 Bình Thuận +73 30.011 402 1 48 Lai Châu +69 1.572 0 0 49 Bến Tre +65 42.387 411 2 50 Trà Vinh +65 38.229 230 0 51 Đồng Tháp +45 47.552 986 3 52 Bạc Liêu +44 35.741 373 0 53 Sóc Trăng +34 32.540 576 2 54 Long An +31 41.828 983 0 55 Tây Ninh +31 88.453 833 1 56 Đồng Nai +20 99.969 1.727 3 57 An Giang +19 35.283 1.310 0 58 Kiên Giang +16 33.586 826 10 59 Hậu Giang +16 16.104 198 2 60 Cần Thơ +15 44.594 900 4 61 Tiền Giang +8 35.021 1.237 0 62 Ninh Thuận +8 7.006 55 0 63 Gia Lai 0 11.104 37 2 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 11/02/2022 Số mũi đã tiêm toàn quốc 184.868.879 Số mũi tiêm hôm qua 739.094

Tính từ 16h ngày 10/02 đến 16h ngày 11/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 26.487 ca nhiễm mới, trong đó 16 ca nhập cảnh và 26.471 ca ghi nhận trong nước (tăng 448 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 8.768 ca trong cộng đồng).

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.908), Nghệ An (1.501), Hải Dương (1.447), Hải Phòng (1.398), Bắc Ninh (1.390), Nam Định (1.287), Thái Nguyên (976), Ninh Bình (942), Đà Nẵng (927), Bắc Giang (910), Hòa Bình (879), Vĩnh Phúc (856), Phú Thọ (765), Thanh Hóa (686), Bình Định (503), Quảng Bình (493), Quảng Nam (492), Thái Bình (490), Quảng Ninh (477), Lào Cai (470), Lạng Sơn (440), Quảng Trị (420), Tuyên Quang (393), Sơn La (383), Hưng Yên (379), Lâm Đồng (340), Đắk Lắk (311), Bình Phước (290), Phú Yên (284), Khánh Hòa (263), TP. Hồ Chí Minh (260), Hà Tĩnh (259), Thừa Thiên Huế (257), Hà Nam (216), Quảng Ngãi (211), Đắk Nông (180), Kon Tum (178), Yên Bái (164), Cao Bằng (138), Cà Mau (134), Bà Rịa - Vũng Tàu (133), Điện Biên (133), Hà Giang (115), Bắc Kạn (84), Bình Dương (77), Vĩnh Long (73), Bình Thuận (73), Lai Châu (69), Bến Tre (65), Trà Vinh (65), Đồng Tháp (45), Bạc Liêu (44), Sóc Trăng (34), Long An (31), Tây Ninh (31), Đồng Nai (20), An Giang (19), Kiên Giang (16), Hậu Giang (16), Cần Thơ (15), Ninh Thuận (8 ), Tiền Giang (8 ).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Thanh Hóa (-310), Kon Tum (-259), Nghệ An (-248).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh (+311), Thái Nguyên (+241), Ninh Bình (+227).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 20.203 ca/ngày.

Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 192 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại TP. Hồ Chí Minh (92), Quảng Nam (27), Quảng Ninh (20), Hà Nội (14), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8 ), Hưng Yên (6), Kiên Giang (4), Thanh Hóa (2), Hải Dương (2), Hải Phòng (1), Long An (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (1), Lâm Đồng (1), Ninh Bình (1).

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.457.170 ca nhiễm, đứng thứ 34/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 145/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 24.883 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.450.024 ca, trong đó có 2.209.852 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (515.369), Bình Dương (293.145), Hà Nội (162.643), Đồng Nai (100.022), Tây Ninh (88.690).

* Tiếp tục cập nhật

