Bé 5 tuổi rơi xuống khe suối sâu trong rừng thẳm ở Lạng Sơn

Cụ thể, khoảng 19h30 ngày 10/5, Công an xã Tân Đoàn (tỉnh Lạng Sơn) tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc cháu D (sinh năm 2021) bị đi lạc trong rừng. Trước đó, khoảng 14h00 cùng ngày, cháu D cùng mẹ đi chăn bò tại khu rừng Pá Nhạc, thôn Đoàn Kết, xã Tân Đoàn.

Đến khoảng 14h30, mẹ cháu đưa cháu lên khu lán tại rừng Pá Nhạc và bảo đợi trong lán để mẹ đi đuổi bò. Khoảng 30 phút sau mẹ cháu quay lại thì không thấy cháu bé. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả, khiến người thân rất lo lắng.

Ngay sau khi nhận báo cáo, Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ cùng Công an xã Tân Đoàn phối hợp với nhân dân địa phương tổ chức tìm kiếm quy mô lớn. Công tác cứu hộ gặp vô vàn trở ngại do nhận tin muộn, trời tối sầm, địa hình rừng Pá Nhạc lại rậm rạp và có nhiều dốc đứng hiểm trở.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện cháu D. đang nằm bất tỉnh tại một khe thác suối sâu gần 10 mét. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Với tinh thần quyết tâm cao độ, đến khoảng 21h30 cùng ngày, tổ công tác đã phát hiện cháu D. đang nằm bất tỉnh tại một khe thác suối sâu gần 10 mét. Do rơi từ vách đá cheo leo, cháu bé bị chấn thương sọ não, gãy xương đòn và chấn thương vùng bụng nghiêm trọng.

Công an dùng xe chuyên dụng đưa cháu bé đến Bệnh viện tỉnh. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn.

Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, lực lượng công an đã phối hợp với y tế cơ sở sơ cứu tại chỗ, sau đó dùng phương tiện chuyên dụng vượt quãng đường hơn 45km để đưa cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Để tranh thủ từng giây "vàng", Công an tỉnh đã chủ động liên hệ trước, đề nghị bệnh viện bố trí kíp cấp cứu đón sẵn để can thiệp ngay lập tức.

Đến nay, sau thời gian điều trị tích cực, cháu D. đã có dấu hiệu hồi tỉnh và có phản xạ. Sáng ngày 11/5, Đại tá Lê Đăng Khoa, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm hỏi, tặng quà động viên cháu và gia đình.

Lãnh đạo công an tỉnh Lạng Sơn thăm hỏi, động viên cháu bé tại Bệnh viện tỉnh. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn.

Cảm kích trước sự tận tụy của các chiến sĩ, gia đình cháu bé đã gửi thư cảm ơn sâu sắc tới lực lượng công an. Đảng ủy và UBND xã Tân Đoàn cũng đã kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể cán bộ chiến sĩ Công an xã vì hành động đẹp "vì nhân dân phục vụ".

Qua vụ việc này, lực lượng công an khuyến cáo các gia đình tuyệt đối không để trẻ nhỏ một mình tại những nơi vắng vẻ, địa hình hiểm trở. Khi phát hiện trẻ bị lạc, cần lập tức thông báo cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ tìm kiếm kịp thời, giảm thiểu tối đa rủi ro về tính mạng cho trẻ.