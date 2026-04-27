Cận cảnh vụ giải cứu người đàn ông có biểu hiện bất thường tại chung cư Rose Town

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h03 cùng ngày, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo về việc một người đàn ông tên C. (36 tuổi) đang có hành vi nguy hiểm, đứng bên ngoài lan can căn hộ tầng 5, tiềm ẩn nguy cơ rơi xuống đất.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng điều động 3 xe chuyên dụng cùng 15 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ tới hiện trường để triển khai phương án ứng cứu.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn như bố trí đệm hơi, lưới cứu nạn phía dưới khu vực tòa nhà nhằm phòng ngừa tình huống xấu có thể xảy ra. Đồng thời, một mũi công tác sử dụng xe thang chuyên dụng tiếp cận trực tiếp nạn nhân, kết hợp trấn an tâm lý, kiên trì thuyết phục người đàn ông từ bỏ ý định nguy hiểm.

Quá trình giải cứu diễn ra trong điều kiện căng thẳng, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng và kỹ năng nghiệp vụ cao của lực lượng chức năng. Sau hơn một giờ nỗ lực, đến khoảng 17h24, các cán bộ, chiến sĩ đã đưa được người đàn ông xuống đất an toàn. Ngay sau đó, nạn nhân được bàn giao cho gia đình và lực lượng y tế để tiếp tục theo dõi, chăm sóc sức khỏe.

Sự vào cuộc kịp thời, chuyên nghiệp của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã ngăn chặn một vụ việc có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn cho cư dân khu chung cư.

Đại diện lực lượng chức năng khuyến cáo, khi phát hiện các trường hợp có biểu hiện bất thường về tâm lý, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng để có biện pháp hỗ trợ, xử lý kịp thời, tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.