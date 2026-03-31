Giây phút nhanh trí của đại úy Công an cứu người trên cầu Sặt

Cổng thông tin điện tử Công an TP Hải Phòng cho biết, vào sáng 29/3, tại khu vực cầu Sặt (xã Kẻ Sặt, TP Hải Phòng), một vụ việc có nguy cơ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đã được ngăn chặn kịp thời nhờ tinh thần trách nhiệm và sự nhạy bén của cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP Hải Phòng.

Theo đó, trong lúc đại úy Vũ Viết Bằng – cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP Hải Phòng (thường trú tại thôn Thượng, xã Kẻ Sặt, TP Hải Phòng) đi qua khu vực cầu Sặt bất ngờ phát hiện một đôi vợ chồng có biểu hiện tâm lý bất thường. Nhận thấy dấu hiệu không an toàn, đại úy Bằng chủ động dừng xe, tiếp cận và tìm hiểu tình hình.

Giây phút nhanh trí đại úy Vũ Viết Bằng khi nhận thấy dấu hiệu bất thường của đôi vợ chồng trên cầu Sặt. Ảnh: Cơ quan Công an.

Qua trò chuyện, đại úy Bằng nhận thấy người chồng tinh thần không ổn định, có ý định nhảy cầu. Trước tình huống cấp bách, anh Bằng đã kịp thời giữ chặt người này, đồng thời kiên trì tuyên truyền, động viên hai vợ chồng từ bỏ ý định tiêu cực. Cùng thời điểm này, đại úy Bằng nhanh chóng liên hệ Công an xã Kẻ Sặt để phối hợp hỗ trợ.

Ngay sau đó, anh Bằng cùng lực lượng chức năng và người dân đã đưa hai vợ chồng đến Trạm Y tế xã Kẻ Sặt sơ cứu, rồi chuyển lên Trung tâm Y tế tuyến trên để tiếp tục theo dõi, xử lý.

Qua xác minh, danh tính người chồng là anh C.S.L (SN 1978), vợ là chị C.T.P (SN 1977, cùng trú tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai). Khoảng 9 năm trước, anh C.S.L từng được chẩn đoán có triệu chứng giật cơ, nghi liên quan đến rối loạn ý thức mức độ nhẹ và phải điều trị bằng thuốc lâu dài. Thời gian gần đây, bệnh có dấu hiệu diễn biến nặng hơn.

Đại úy Vũ Viết Bằng cùng người dân đưa hai vợ chồng anh C.S.L đến cơ sở y tế sơ cứu. Ảnh: Cơ quan Công an.

Vào khoảng 8h35 cùng ngày, anh C.S.L lên cơn co giật mạnh, kêu đau toàn thân dẫn đến ý định tiêu cực, sau đó tìm cách trèo qua thành cầu Sặt để tự tử, dù được vợ khuyên can. May mắn sau đó, được sự hỗ trợ kịp thời của đại úy Vũ Viết Bằng và người dân đi đường.

Hành động nhanh trí, dũng cảm và đầy trách nhiệm của đại úy Vũ Viết Bằng không chỉ góp phần ngăn chặn vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra, mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân.