Nắng nóng thiêu đốt sắp vào đỉnh điểm, bão Mekhala vẫn tiếp tục mạnh lên

Nắng nóng gay gắt bao phủ nhiều khu vực

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây, 2 ngày nay (20-21/6) khu vực trung du và vùng đồng bằng đã xảy ra nắng nóng diện rộng trở lại; trong khi đó ở miền Trung nóng đã kéo dài liên tục từ ngày 12/6 tới giờ.

Dự báo sang ngày mai (22/6) vùng thấp nóng phía Tây tiếp tục hoạt động mạnh và mở rộng hơn về phía Đông, miền Bắc (ngoại trừ Lai Châu và Điện Biên) sẽ xảy ra tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao nhất trong ngày mai phổ biến trong khoảng từ 36-38 độ, cục bộ có nơi nhiệt độ cao trên 39 độ, trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Nắng nóng nhiều nơi sắp bước vào đỉnh điểm.

Đỉnh điểm của đợt nắng nóng lần này ở miền Bắc sẽ rơi vào khoảng ngày 23-24/6, với mức nhiệt cao nhất trong ngày ở Bắc Bộ sẽ tăng cao tới 37-39 độ, cục bộ có nơi trên 39 độ. Dự báo đến ngày 25/6 miền Bắc sẽ bắt đầu xuất hiện những cơn mưa rào và dông, nền nhiệt Bắc Bộ có xu hướng giảm dần và đến ngày 26/6 thì nắng nóng ở miền Bắc chấm dứt.

Đối với các tỉnh miền Trung, từ ngày 22-25/6 trời nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, trong đó ở khu vực từ Thanh Hóa-Tp. Huế nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng cao tới 38-40 độ, vùng núi phía Tây có nơi nhiệt độ cao trên 40 độ; trong khi ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ cũng tăng cao tới 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Dự báo sang đến ngày 26/6 nắng nóng ở miền Trung có xu hướng giảm cường độ nhưng tình trạng nóng vẫn xảy ra trên diện rộng và nhiều khả năng đợt nóng diện rộng này ở miền Trung sẽ kéo dài liên tục đến hết tháng 6/2026.

Bão Mekhala đang tiếp tục mạnh thêm

Lúc 7 giờ sáng nay (21/6) vị trí tâm bão Mekhala ở vào khoảng 15,5N-133,3E, cường độ mạnh cấp 10, giật cấp 12 (trong 24 giờ qua cường độ bão đã mạnh thêm 02 cấp), hiện bão Mekhala còn cách khu vực phía Đông của Philippines vào khoảng 1800km.

Dự báo trong 24 giờ tới bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ di chuyển khá nhanh khoảng 20-25km/h, cường độ mạnh nhất của bão cấp 13 giật cấp 16; khoảng ngày 24/6 khi bão di chuyển tới khu vực phía Bắc của khu vực đảo Lu-Dông (Philippines) bão đổi hướng di chuyển lên phía Bắc, hướng về vùng biển phía Đông cua đảo Đài Loan (Trung Quốc) và khu vực phía Đông Nam Nhật Bản; chưa có dấu hiệu di chuyển vào Biển Đông của Việt Nam, cơ quan khi tượng Việt Nam vẫn đang theo dõi diến biến của cơn bão Mekhala này.

Dự báo về mùa bão năm 2026, cơ quan khí tượng cho biết, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, dự báo số lượng bão trên Biển Đông có khả năng xuất hiện ít hơn trung bình nhiều năm (TBNN), với khoảng 8-10 cơn, trong đó 3-5 cơn ảnh hưởng đến đất liền, tập trung vào tháng 7-9 ở Bắc Bộ và tháng 10-11 tại Trung Bộ, không loại trừ khả năng ảnh hưởng cả khu vực Nam Bộ trong các tháng cuối năm.