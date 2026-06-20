Vì sao nắng nóng dịp Hạ chí lại gây ngột ngạt, khó chịu nhất trong năm?

Nắng nóng dịp Hạ chí gây cảm giác rất khó chịu

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, trong hầu hết các đợt nắng nóng mà ông từng theo dõi từ năm 2017 đến nay thì nắng nóng dịp hạ chí là khó chịu nhất vì thời lượng chiếu sáng của mặt trời trong ngày dài nhất.

Để chứng minh, TS Nguyễn Ngọc Huy đưa ra hình ảnh dự báo nền nhiệt độ khí tượng ở các vùng của cả nước vào khung giờ 13h10 ngày 25/6 theo mô hình GFS. Theo mô hình này, khu vực có nền nhiệt cao nhất là đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó tới Trung Trung Bộ.

Khu vực Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng bắt đầu từ ngày 21/6 với nền nhiệt 36 - 37 độ C và nóng lên dần dần lên 39 độ C, có nơi lên đến 40 độ C và có thể hơn trong các ngày 23, 24 và 25/6.

Nhiều khu vực nắng nóng bỏng rát dịp Hạ chí.

"Khí áp ở khu vực này rất thấp, xuống mức 998hPa trong các ngày này nên cảm giác rất ngột ngạt. Nhiệt độ bầu ướt ở mức cao 27 độ khiến cho mồ hôi khó thoát ra ngoài môi trường để làm mát cơ thể", TS Nguyễn Ngọc Huy nhận định.

Diễn biến thời tiết ngay sau nắng nóng cho thấy, có dấu hiệu về một cơn dông vào cuối ngày 25/6 ở lân cận Hà Nội nhưng dấu hiệu này chưa chắc chắn (có 2 mô hình trong số 7 mô hình dự báo có dông). Sang ngày 26/6 dự báo sẽ có mây dông về phía Bắc và khu vực Hà Nội, vùng Đông Bắc.

Khu vực từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình cũ, Quảng Trị, Huế là vùng nóng khô trong giai đoạn này. Từ ngày 23/6, gió Tây Nam (gió Lào khô nóng) thổi mạnh cấp 3 cấp 4 liên tục từ khung giờ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều khiến cho cảm giác hơi nước xung quanh bị mang đi hết.

Nóng ở Hà Nội là nóng ẩm trong khi nóng ở Bắc Trung Bộ là nắng khô. Nắng nóng kèm theo khô trong không khí gây khó chịu hơn rất nhiều khi di chuyển và làm việc ngoài trời, tình trạng mất nước dễ xảy ra. Nắng nóng ở Bắc Trung Bộ có thể kéo dài đến ngày 26/6 sau đó có mưa rải rác.

TS Nguyễn Ngọc Huy cho biết, khu vực từ Đà Nẵng tới Quảng Ngãi lại nóng kiểu khác. Do vùng này chịu ảnh hưởng của 2 loại gió. Gió Tây Nam mạnh ở phía Tây và gió Nam, Đông Nam mạnh ở vùng ven biển nên khu vực nóng nhất lại ở vùng cách bờ biển từ 20-40km. Một số buổi chiều có mây dông nên vùng này không bị om nhiệt về đêm.

Theo định nghĩa của thiên văn học hiện đại, Hạ chí là thời điểm Trái Đất nằm ở vị trí mà cực Bắc nghiêng tối đa về phía mặt trời. Hiện tượng này làm cho góc đón ánh sáng mặt trời lớn nhất, dẫn đến việc lượng bức xạ nhiệt nhận được tại bán cầu Bắc đạt mức cực đại. Dưới góc nhìn của lịch âm dương phương Đông, Hạ chí là tiết khí thứ 10 trong tổng số 24 tiết khí, bắt đầu ngay sau tiết Mang Chủng và kết thúc trước khi tiết tiểu thử (tiết khí thứ 11) bước sang. Đây là lúc nguồn dương khí trong tự nhiên chạm mức thịnh vượng nhất, báo hiệu giai đoạn nắng nóng gay gắt, oi bức của mùa hè đã thực sự bao trùm. Do quỹ đạo của Trái Đất xung quanh Mặt Trời có sự chênh lệch nhỏ qua từng năm, ngày bắt đầu tiết hạ chí không cố định hoàn toàn theo Dương lịch nhưng thường rơi vào khoảng ngày 21/6 hoặc ngày 2/6. Trong năm 2026, ngày Hạ chí sẽ chính thức diễn ra vào Chủ nhật, ngày 21/6 Dương lịch (tức ngày 7/5 Âm lịch). Vào đúng ngày này, các nước ở bán cầu Bắc sẽ trải qua một hiện tượng vô cùng đặc biệt là ngày dài nhất và đêm ngắn nhất trong năm. Ánh sáng mặt trời xuất hiện từ rất sớm và tắt muộn, tạo cảm giác ngày trôi qua chậm hơn, trong khi bóng tối của ban đêm lại lướt qua vô cùng nhanh chóng.

Có thể xuất hiện mưa dông ngay sau đợt nắng nóng

Theo dự báo thiên tai giai đoạn từ 20-28/6 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Bắc Bộ sẽ trải qua hai pha thời tiết rõ rệt. Cụ thể, từ 20-24/6, trời nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 36-38 độ. Riêng hai ngày 23-24/6, nắng nóng chuyển sang mức gay gắt hơn, nhiệt độ lên tới 37-39 độ, cục bộ có nơi vượt 39 độ.

Sau giai đoạn nắng nóng, từ ngày 25-28/6, Bắc Bộ chuyển mưa rào và dông trên diện rộng. Đặc biệt, trong hai ngày 26-27/6, khu vực vùng núi và trung du phía Bắc có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Riêng thời tiết Hà Nội, theo bảng cập nhật, từ ngày 20-24/6, nắng nóng gay gắt bao trùm với nhiệt độ cao nhất dao động 37-39 độ, trời ít mây; thấp nhất vượt 30 độ, không khí ngột ngạt. Ngày 26-29/6, khu vực có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất giảm còn 32 độ, thấp nhất 27-28 độ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông sau những ngày nắng nóng gay gắt tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Trung Bộ, nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục duy trì từ ngày 20-25/6 với nền nhiệt cao phổ biến 37-40 độ. Đây là mức nhiệt rất đáng lo ngại cho sức khỏe người dân, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ và người lao động ngoài trời. Từ 26-28/6, nắng nóng có xu hướng giảm dần, thời tiết dịu hơn nhưng vẫn cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan cục bộ.

Cơ quan khí tượng cho biết, hiện nay, tại khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, cách Philippines khoảng 2.500km về phía Đông, xuất hiện một áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới này có khả năng mạnh lên thành bão và di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, hướng về phía đảo Đài Loan (Trung Quốc). Trong các ngày 23-24/6, hệ thống này có khả năng di chuyển đến vùng biển Đông Bắc Philippines.

Hoàn lưu của bão được dự báo có thể ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Biển Đông. Cục Khí tượng Thủy văn cho biết đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến của áp thấp nhiệt đới này.