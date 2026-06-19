Cao điểm đợt nắng nóng rất gay gắt ở miền Bắc là ngày nào?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ như trạm: Đông Hà (Quảng Trị) 37.8 độ, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 37.1 độ,…, độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 50- 60%.

Ngày 20/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55-60%.

Miền Bắc nắng nóng gay gắt kéo dài.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Ngày 21/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55-60%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ khoảng ngày 22-23/6, nắng nóng có khả năng xảy ra diện rộng trên khu vực Bắc Bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Dự báo thời tiết từ đêm 19/6 đến ngày 21/6:

Bắc Bộ: Đêm 19 và ngày 20/6: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Đêm 20 và ngày 21/6: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực trung du và đồng bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 21/6 đến ngày 29/6:

Khu vực Bắc Bộ: ngày 22/6 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng (trừ Lai Châu và Điện Biên); từ ngày 23-25/6 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; từ ngày 25/6 nắng nóng dịu dần. Từ khoảng chiều tối và đêm 25/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ chiều tối và tối ngày 22/6 có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.