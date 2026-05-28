Mỹ giận dữ cảnh báo "gắt" một đồng minh NATO vì lý do bất ngờ

Đại sứ Mỹ tại Tây Ban Nha Benjamin Leon. Ảnh Politicalcortadito

Phát biểu trong một trong những bài diễn văn công khai đầu tiên kể từ khi nhậm chức hồi tháng 2, ông Leon bày tỏ lo ngại về việc một số hợp đồng công được trao cho các công ty có liên hệ với tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc - doanh nghiệp mà Mỹ coi là “mối đe dọa không thể chấp nhận đối với an ninh quốc gia”.

“Điều đó không đạt tới mức độ an toàn cần thiết cho việc trao đổi thông tin giữa Tây Ban Nha và Mỹ”, ông Leon nói.

Theo đại sứ Mỹ, Tây Ban Nha có thể tiếp tục đàm phán và hợp tác với Trung Quốc nếu đảm bảo Bắc Kinh không thâm nhập vào các lĩnh vực trọng yếu. Tuy nhiên, ông cảnh báo dấu hiệu Trung Quốc đang “bắt đầu len sâu” vào những ngành chiến lược khiến Madrid phải “thực sự cẩn trọng”.

“Trung Quốc muốn thống trị các công nghệ then chốt. Họ sử dụng các biện pháp thương mại không công bằng và ép buộc kinh tế để mở rộng ảnh hưởng chiến lược. Điều đó tạo ra rủi ro thực sự đối với chuỗi cung ứng, nghiên cứu khoa học và an ninh của chúng ta”, ông nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi châu Âu bảo vệ tài sản trí tuệ, nghiên cứu và các giá trị dân chủ.

Về phần mình, Trung Quốc nhiều lần bác bỏ các cáo buộc từ Washington liên quan đến gián điệp và cạnh tranh không lành mạnh.

Quan hệ giữa chính quyền Tổng thống Donald Trump và chính phủ cánh tả Tây Ban Nha thời gian qua cũng xuất hiện nhiều căng thẳng. Madrid từ chối cam kết của NATO về việc nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP, đồng thời không cho phép Mỹ sử dụng căn cứ quân sự và không phận Tây Ban Nha trong cuộc chiến với Iran.

Hồi tháng 10 năm ngoái, ông Trump từng ám chỉ khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Tây Ban Nha nếu nước này không tăng ngân sách quốc phòng.

Dù vậy, Đại sứ Leon cho rằng khả năng Mỹ trừng phạt kinh tế hoặc quân sự Tây Ban Nha hiện vẫn thấp.

“Theo cách tôi nhìn nhận, Mỹ và Tây Ban Nha cuối cùng sẽ luôn tìm được tiếng nói chung… Bằng cách này hay cách khác, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác và cải thiện quan hệ”, ông nói.

Ông Leon cũng nhấn mạnh vai trò chiến lược của các căn cứ hải quân Mỹ tại Rota và Moron ở miền nam Tây Ban Nha, gọi đây là “những căn cứ nền tảng cho phòng thủ tập thể”, trong bối cảnh xuất hiện lo ngại Washington có thể cắt giảm hiện diện quân sự tại châu Âu.

“Chúng ta đang sống trong thời kỳ cực kỳ nguy hiểm. Châu Âu phải sẵn sàng tự bảo vệ mình. Mỹ sẽ đứng bên cạnh châu Âu”, vị đại sứ khẳng định.