Cảnh báo sắp mưa dông kèm lốc sét khu vực nội thành Hà Nội

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển mạnh, gây mưa rào và dông cho khu vực tỉnh Phú Thọ và có xu hướng mở rộng về phía khu vực thành phố Hà Nội tiến vào một số xã như Vật Lại, Mỹ Đức, Vân Đình.

Trong 4 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển thêm, gây mưa rào và dông ở các khu vực phường/xã kể trên, sau đó mở rộng ra các phường/xã khác của thành phố Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét khu vực nội thành Hà Nội.

Cơ quan khí tượng dự báo ngày mai, nắng nóng sẽ giảm nhiệt nhẹ về cường độ. Khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50- 55%.

Ngày 29/5, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55-60%.

Từ ngày 29/5 nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ ngày 30/5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1

Do ảnh hưởng của nắng nóng, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý: nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.