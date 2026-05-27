Một đêm vật lộn trong căn phòng 40 độ khi Hà Nội mất điện

Anh cho biết gia đình gần như thức trắng đêm 25/5 khi điện bắt đầu mất từ khoảng 17h. Theo anh, tình trạng "có điện được 10-15 phút rồi lại mất" kéo dài tới hơn 4h sáng hôm sau mới ổn định.

"Ở trong phòng lúc mất điện gần như không thở nổi", anh kể.

Ngay từ chiều tối, khi căn nhà bắt đầu hầm hập, anh đưa vợ con vào trung tâm thương mại tránh nóng. Nhưng khi trở về, điện vẫn chập chờn. Ba con nhỏ liên tục quấy khóc vì oi bức.

Bé út phải nằm cạnh chiếc quạt mini để có chút gió. Bé thứ hai cứ đang ngủ lại giật mình tỉnh dậy khóc thét, còn con lớn gần như không thể chợp mắt.

"Có lúc bí quá, tôi phải trèo lên sân thượng để hứng gió cho dễ thở", anh nói. Suốt đêm, anh liên tục tắm dội nước để hạ nhiệt nhưng chỉ được một lúc lại nóng bức như cũ.

Nắng nóng tại Hà Nội ngày 25/5. Ảnh: Thế Bằng

Không chỉ khu Chính Kinh, nhiều khu vực tại Mỹ Đình, Cầu Giấy, Long Biên, Hà Đông và một số xã ngoại thành Hà Nội cũng ghi nhận tình trạng mất điện hoặc điện chập chờn trong tối 25/5, đúng thời điểm miền Bắc bước vào cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời gần 41 độ C.

Tại một chung cư mini gần nhà anh Hiền, Minh Anh phải thay đổi kế hoạch giữa đêm khi điện bất ngờ mất lúc gần 22h, đúng lúc hai con 4 và 8 tuổi chuẩn bị đi ngủ.

"Trong phòng bí quá, bọn trẻ cứ kêu nóng liên tục nên vợ chồng tôi phải chở nhau ra ngoài hóng gió", chị kể.

Ban đầu, cả nhà tính chờ điện có lại rồi về. Nhưng khi nhận được tin nhắn hàng xóm báo khu trọ vẫn mất điện, hai vợ chồng quyết định thuê nhà nghỉ qua đêm. Theo Minh Anh, trong đợt nắng nóng cao điểm, các phòng trọ và chung cư mini diện tích nhỏ nên thường giữ nhiệt rất lâu, chỉ cần mất điện khoảng 30 phút là không khí đã trở nên ngột ngạt.

"Người lớn còn cố chịu được chứ trẻ con nóng quá là quấy khóc, không ngủ nổi", chị nói.

Mất điện mùa nóng khiến nhiều gia đình có con nhỏ phải chật vật xoay xở. Ảnh minh họa: helpguide

Ở khu Đình Thôn, Thảo Nhi, 32 tuổi, cũng trải qua gần hai tiếng mất điện giữa đêm mà không nhận được thông báo trước. Khu chị ở chỉ khoảng 20 hộ bị ảnh hưởng nhưng không khí ngột ngạt nhanh chóng bao trùm cả dãy nhà.

"Hàng xóm có người già, trẻ nhỏ nên nhiều gia đình kéo nhau ra nhà nghỉ tránh nóng. Sinh viên quanh đây thì sang quán net ngồi qua đêm", chị kể.

Không có quạt tích điện hay thiết bị dự phòng, hai chị em Nhi mở toàn bộ cửa sổ, cửa ban công để cố hứng chút gió giữa đêm. Khi căn phòng ngày càng ngột ngạt, chị mang chiếu ra nằm sát ban công, tay cầm quạt giấy quạt liên tục.

"Hai chị em gần như không dám cử động nhiều vì càng vận động lại càng nóng và toát mồ hôi", chị nói.

Tối 25/5, cụm từ "mất điện Hà Nội" phủ kín Threads và nhiều nền tảng mạng xã hội. Chỉ trong vài giờ, chủ đề này thu hút khoảng 481.000 lượt thảo luận. Nhiều người liên tục cập nhật tình trạng mất điện tại các khu vực khác nhau, trong đó không ít nơi xảy ra cảnh "mất điện xen kẽ" - cùng một tuyến phố nhưng khu vực này tối om, khu bên cạnh vẫn sáng đèn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, đợt nắng nóng hiện tại ngoài tác động của vùng thấp nóng phía tây còn chịu ảnh hưởng của gió phơn khiến không khí khô nóng hơn, bức xạ nhiệt mạnh hơn.

Cơ quan khí tượng nhận định cường độ và thời gian kéo dài của đợt nóng này gay gắt hơn đợt nắng từ ngày 13-16/5, đồng thời là một trong ba đợt nắng nóng mạnh nhất từng xảy ra trong tháng 5 kể từ năm 2021 đến nay.

Trang Accuweather dự báo nhiệt độ Hà Nội ngày 26/5 dao động 30-43 độ C, ngày 27/5 khoảng 30-41 độ C.

Sau đêm mất điện, việc đầu tiên anh Hiền làm vào sáng hôm sau là đặt mua thêm quạt tích điện để phòng trường hợp tương tự lặp lại.

"Trải nghiệm quá ám ảnh nên giờ phải chuẩn bị sẵn phương án chống nóng cho bọn trẻ", anh nói.