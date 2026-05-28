Miền Bắc tiếp tục nắng nóng trước khi mưa to

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nam đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 37 độ. Hà Nội ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nam đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Dự báo ngày mai, miền Bắc hết nắng nóng, trời tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Miền Bắc tiếp tục có mưa dông vào chiều tối và đêm nay (28/5).

Thanh Hóa đến Huế tiếp tục đợt nắng nóng gay gắt kéo dài nhiều ngày qua, một số khu vực nắng nóng đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Dự báo từ ngày mai đến 31/5, miền Trung chỉ còn nắng nóng cục bộ 35-36 độ, riêng duyên hải Nam Trung Bộ có mưa dông vào chiều tối và tối. Khoảng 1/6, miền Trung đón nắng nóng trở lại.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

TPHCM hôm nay nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.