Nam thanh niên mất tích lâu ngày tại Quảng Nam được tìm thấy trong rừng ở... Huế

Ngày 24/6, Công an TP Huế cho biết, ngày 23/6, Công an xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc (Huế) phát hiện một thanh niên trong tình trạng bất tỉnh, suy kiệt sức khỏe tại khu vực rừng thuộc thôn Bát Sơn, xã Lộc Điền.

Sau khi được Công an xã Lộc Điền chăm sóc, hiện sức khỏe của anh H.N.H đã ổn định.

Ngay sau đó, Công an xã Lộc Điền khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để sơ cứu, hỗ trợ y tế kịp thời nên người gặp nạn đã qua cơn nguy kịch. Tiếp đó, cán bộ Công an xã Lộc Điền tiếp tục đưa người gặp nạn về trụ sở Công an để chăm sóc, ăn uống trong thời gian chờ xác minh nhân thân.

Qua xác minh thông tin, Công an xã Lộc Điền xác định được danh tính người gặp nạn là anh H.N.H (SN 1998, trú tại thôn Bích Bắc, xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) - là người đã bị mất tích trong thời gian dài do mắc bệnh tâm thần. Thời gian qua, người thân của anh H đã lặn lội đi tìm nhiều nơi nhưng không có kết quả.

Ngay sau khi xác định được danh tính nạn nhân, Công an xã Lộc Điền đã liên hệ với gia đình người gặp nạn là bà Nguyễn Thị Kim Ph. (mẹ của nạn nhân H).

Hiện, bà Ph đã ra Huế đón con trong niềm vui mừng và đầy xúc động. Bà Ph đã gửi thư cảm ơn sự giúp đỡ kịp thời, tận tình của các Công an xã Lộc Điền.