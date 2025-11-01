Mưa trắng trời, trung tâm Quảng Ngãi chìm sâu trong nước

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, ngày 1-11, khu vực toàn tỉnh liên tiếp có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-250 mm. Tại trạm Trà Khúc (phường Trương Quang Trọng) đo được 146,8 mm, trạm Quảng Ngãi (phường Nghĩa Lộ) 122,4 mm.

Mưa trắng trời ở khu vực trung tâm hành chính tỉnh.

Những cơn mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm Quảng Ngãi ngập sâu, có đoạn ngập đến nửa mét.

Theo ghi nhận của PV, các tuyến đường Phan Bội Châu, Hùng Vương, Phan Đình Phùng, Phan Chu Trinh, Nguyễn Nghiêm, Võ Thị Sáu (phường Chánh Lộ, Nghĩa Lộ) bị ngập rất nặng. Nước dâng nhanh khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn, nhiều phương tiện bị chết máy giữa đường.

Tại tuyến Phan Bội Châu giao với Trần Hưng Đạo, nhiều đoạn nước ngập sâu lút đầu gối khiến người đi đường di chuyển rất khó khăn. Còn trên đường Phan Đình Phùng, nhiều đoạn mênh mông nước, người tham gia giao thông phải quay đầu vì nước ngập sâu.

Lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực ngập sâu. Ở một số khu dân cư phường Nghĩa Lộ, người dân phải dùng thuyền để ra ngoài.

Trước tình hình ngập nặng tại các phường trung tâm, sáng 1-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển đã chỉ đạo bơm cưỡng bức nước từ khu vực trung tâm ra sông Trà Khúc để giảm ngập cho vùng đô thị.

Trạm bơm công suất lớn đặt tại bờ nam sông Trà Khúc sẽ vận hành liên tục đến khi nước trong khu vực trung tâm tỉnh rút xuống thấp nhất. Khi có mưa lớn trở lại, trạm bơm sẽ tiếp tục hoạt động để đảm bảo giảm ngập cho khu dân cư đô thị trung tâm tỉnh.

Cũng trong sáng 1-11, Sở GD&ĐT tỉnh đã có thông báo yêu cầu các trường học khu vực phía Đông cho học sinh nghỉ học. Những trường đang tổ chức học được yêu cầu cho học sinh về sớm để tránh lũ, đảm bảo an toàn.

Một số hình ảnh ngập sâu ở trung tâm tỉnh Quảng Ngãi: