Mưa gió quật ngã nhiều cây xanh, đè trúng ô tô ở TPHCM

Hiện trường cây xanh bật gốc, đổ đè xe ô tô trên đường Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Q.H

Khoảng 11h30 ngày 12/7, cây xanh có đường kính gốc khoảng 40cm trên đường Nguyễn Tất Thành bất ngờ bật gốc, đổ trúng ô tô 7 chỗ đang lưu thông.

Tại hiện trường, thân cây đè lên phần đầu và kính chắn gió của ô tô, chắn ngang một làn đường. Sự cố không gây thương vong nhưng khiến phương tiện hư hỏng, lốp xe bị nổ, giao thông qua khu vực bị cản trở và ùn ứ.

Cùng thời điểm, một cây xanh trên đường Điện Biên Phủ bị gió quật ngã, chắn ngang mặt đường, khiến giao thông qua khu vực bị gián đoạn. Nhiều xe máy phải chạy lên vỉa hè để né cây đổ.

Xe máy phải di chuyển lên vỉa hè. Ảnh: Q.H

Nhận tin báo, lực lượng dân quân tự vệ, Đội CSGT Nam Sài Gòn cùng lực lượng chức năng phường Bà Rịa nhanh chóng có mặt, phân luồng giao thông, cưa cắt và di dời cây xanh để bảo đảm an toàn, sớm khôi phục lưu thông.

Lực lượng chức năng phân luồng giao thông qua khu vực cây ngã đổ. Ảnh: Q.H

Các phương tiện được hướng dẫn thay đổi lộ trình qua khu vực để đảm bảo an toàn.

Cây xanh ngã đố có gốc khá lớn. Ảnh: Q.H

Một người dân sống gần hiện trường trên đường Nguyễn Tất Thành cho biết, ngoài việc đè trúng ô tô, tán cây còn suýt trúng một người đi xe máy. May mắn, người này kịp tăng ga thoát khỏi khu vực nên không bị thương.

Lực lượng dân quân tự vệ xử lý cây xanh ngã đổ trên đường Điện Biên Phủ. Đến khoảng 13h cùng ngày, hiện trường cây xanh ngã đè ô tô vẫn đang được xử lý. Ảnh: Q.H

Cơn mưa kéo dài hơn 30 phút vào trưa nay cũng khiến một số cây xanh tại các khu vực lân cận trên địa bàn phường Bà Rịa bị ngã đổ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.