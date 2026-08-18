Phi công Vietnam Airlines: Máy bay không đủ đường băng để dừng cất cánh

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, ngày 15/8, máy bay Boeing 787-9 số đăng ký VN-A867 thực hiện chuyến VN34 của Vietnam Airlines từ sân bay quốc tế Munich đến Nội Bài, cất cánh lúc 13h57 giờ địa phương.

Máy bay chở 271 hành khách và 16 thành viên tổ bay. Tải trọng cất cánh khoảng 240 tấn, thấp hơn mức tối đa 247,2 tấn. Thời điểm cất cánh, thời tiết tại Munich tốt, gió thay đổi hướng với tốc độ 3 knots, tầm nhìn tối thiểu 10 km, nhiệt độ 33 độ C.

Theo báo cáo của phi công chính, máy bay bắt đầu chạy đà trên đường băng 26L. Khi đi được khoảng một nửa đường băng, tổ lái nhận thấy tốc độ tàu bay không tăng trong khoảng hai giây. Sau đó, tốc độ tăng trở lại và máy bay tiếp tục chạy đà đến khi đạt V1 - tốc độ quyết định cất cánh.

Tuy nhiên, sau khi đạt V1, tổ lái ghi nhận tốc độ máy bay giảm. Các phi công đánh giá lúc này khoảng cách đường băng còn lại không đủ để đình chỉ cất cánh nên quyết định tiếp tục đưa máy bay lên không.

Tổ lái đẩy cần ga động cơ lên vị trí cao nhất để tăng lực đẩy. Khi máy bay tiến gần cuối đường băng, còn khoảng 300 ft (91 m), phi công điều khiển quyết định nâng mũi và cất cánh.

Máy bay bị hư hỏng phần lốp sau khi quay đầu hạ cánh tại sân bay Munich. Ảnh: Nguyễn Ninh

Sau khi rời mặt đất, hệ thống phát cảnh báo phần đuôi tàu bay va quệt xuống đường băng, đồng thời cảnh báo về áp suất lốp. Tổ lái thông báo tình trạng với kiểm soát viên không lưu và quyết định quay trở lại sân bay Munich để kiểm tra kỹ thuật.

Do máy bay vừa cất cánh cho hành trình dài về Việt Nam, tải trọng còn lớn, tổ lái phải xả bớt nhiên liệu để đưa trọng lượng xuống mức phù hợp, bảo đảm an toàn khi hạ cánh. Lúc này, hệ thống ghi nhận cảnh báo mất áp suất tại 4 trong tổng số 8 lốp của càng chính.

Trong quá trình chuẩn bị quay lại sân bay, các phi công điều khiển máy bay ở độ cao thấp, thực hiện hai vòng quanh sân bay để phối hợp với kiểm soát viên không lưu quan sát, đánh giá tình trạng càng tàu bay từ bên ngoài.

Sau khi kiểm soát viên không lưu thông báo không phát hiện dấu hiệu bất thường bên ngoài đối với càng đáp, tổ lái quyết định hạ cánh.

Máy bay tiếp đất an toàn trên đường băng 26R lúc 15h57 giờ địa phương, sau khoảng hai giờ bay vòng. Sau khi xác định không có cháy hoặc khói, 271 hành khách được rời máy bay bằng xe thang và vào nhà ga an toàn. Tàu bay sau đó được các đơn vị mặt đất tiếp nhận, đưa về bãi đỗ để kiểm tra.

Kiểm tra ban đầu ghi nhận 4 lốp của càng chính bị nổ. Trong đó, lốp số 1, 5 và 6 thuộc càng chính bên trái, lốp số 3 thuộc càng chính bên phải.

Ngoài hư hỏng ở lốp, máy bay có dấu hiệu phần đuôi va quệt với mặt đường băng trong quá trình cất cánh. Nhiều vết xước dọc được ghi nhận ở phía dưới phần thân sau tàu bay, một số vị trí lớp vỏ bị rách.

Tổ lái chuyến VN34 gồm 4 phi công người Việt Nam, trong đó ba lái chính và một lái phụ. Bốn phi công có tổng cộng 63.938 giờ bay, trong đó 19.675 giờ trên dòng Boeing 787.

Máy bay Boeing 787-9 hiện dừng khai thác tại sân bay quốc tế Munich để phục vụ công tác đánh giá và điều tra sự cố.