Nổ súng tại trường học ở Philippines, ít nhất bốn người thiệt mạng

Theo The Manila Times, vụ nổ súng xảy ra tại trường trung học Ateneo de Zamboanga (thuộc Đại học Ateneo de Zamboanga), ngay trước thời điểm các lớp học bắt đầu vào sáng 18/8. Nghi phạm được xác định là nam sinh đang theo học năm thứ tư bậc trung học tại trường và đã tự sát ngay sau đó.

Cục Điều tra Quốc gia Philippines (NBI) cho biết, ít nhất bốn người thiệt mạng gồm hai học sinh và hai nhân viên bảo vệ, trong khi chín người khác bị thương. Danh tính các nạn nhân chưa được công bố.

Hình ảnh được cho là bên trong lớp học xảy ra nổ súng. Nguồn: AA

Theo thông tin ban đầu từ nhà chức trách, nghi phạm mang theo một khẩu súng ngắn và một khẩu súng trường vào khuôn viên, sau đó nổ súng bên trong một lớp học mà chưa xác định được nguyên nhân trực tiếp.

Ông Ernald Andal, Chủ tịch Đại học Ateneo de Zamboanga, xác nhận vụ nổ súng đã chấm dứt, không còn mối đe dọa trực tiếp trong khuôn viên trường. “Chúng tôi không muốn bất kỳ sự việc nào như thế này xảy ra. Ưu tiên của chúng tôi là bảo đảm an toàn cho tất cả học sinh”, ông Andal cho biết.

Hình ảnh do kênh ANC đăng tải cho thấy nhiều học sinh và phụ huynh tập trung bên ngoài cổng trường sau vụ việc, trong khi cảnh sát và binh sĩ có vũ trang được triển khai tại hiện trường. Các nhân viên điều tra cũng đã có mặt để làm rõ nguyên nhân và diễn biến vụ nổ súng.

Theo thông tin trên trang web của Đại học Ateneo de Zamboanga, ngôi trường nơi xảy ra vụ việc là tòa nhà năm tầng nằm trong khuôn viên rộng khoảng 8 ha, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở.

Đây là vụ nổ súng nghiêm trọng thứ hai tại một trường học ở Philippines trong chưa đầy hai tháng. Hồi tháng 6, một vụ tấn công tại trường trung học công lập ở thành phố Tacloban khiến ít nhất ba học sinh thiệt mạng và khoảng 20 người bị thương. Hai học sinh của trường được xác định là những người nổ súng.