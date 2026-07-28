Mưa lớn rạng sáng 28/7, Hà Nội xuất hiện một số điểm ngập: Tình hình giao thông như thế nào?

Sáng 28/7, đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (Công ty Thoát nước Hà Nội) cho biết, trận mưa diện rộng rạng sáng 28/7 đã gây ngập tại một số khu vực trên địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên, đến 6h cùng ngày, phần lớn các điểm úng đã được khắc phục, giao thông cơ bản trở lại bình thường, trong khi lực lượng thoát nước vẫn duy trì ứng trực để ứng phó với diễn biến thời tiết.

Theo ghi nhận của PV Báo Dân Việt, trong ngày 27/7 mưa tạnh được khoảng 4 tiếng nhưng ngõ 42 Giang Văn Minh vẫn ngập khoảng 20-40cm.

Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, mưa xuất hiện do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên cao. Nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa lớn, trong đó cao nhất là phường Phú Thượng 195,1 mm, tiếp đến là phường Hai Bà Trưng 150,8 mm, xã Gia Lâm 137 mm, phường Phúc Lợi 113,6 mm, phường Bồ Đề 102,9 mm và phường Ba Đình 102,2 mm.

Mưa lớn khiến một số điểm ngập xuất hiện tại Cổ Linh, Thiên Đức (gầm chui đường sắt), Nguyễn Gia Bồng và khu vực Đức Giang (đoạn từ chợ Đức Hòa đến ngõ 97). Đến thời điểm báo cáo, điểm ngập tại Cổ Linh đã rút hết nước; các điểm Thiên Đức và Nguyễn Gia Bồng chỉ còn ngập nhẹ, dự kiến rút hoàn toàn sau khoảng 30 phút. Đáng chú ý, các khu vực đang triển khai công trình khẩn cấp như Võ Chí Công và Quang Trung không xảy ra úng ngập.

Để bảo đảm tiêu thoát nước, Công ty đã bố trí lực lượng ứng trực tại các vị trí trọng yếu, đồng thời vận hành nhiều trạm bơm đầu mối như Yên Sở, Cổ Nhuế, Đồng Bông 1 cùng các trạm Cầu Ngà 1, Cầu Ngà 3 và Đồng Tép. Hệ thống cửa phai cũng được vận hành đúng quy trình nhằm bảo đảm an toàn tại các khu vực trũng thấp.

Ngay từ 4h sáng, các đơn vị đã triển khai vớt rác tại miệng thu, mở cửa phai hồ điều hòa và vận hành các trạm bơm để hạ mực nước trên toàn hệ thống. Đến 6h, mưa trên địa bàn thành phố đã ngớt, song lực lượng và phương tiện vẫn tiếp tục duy trì ứng trực, vận hành hệ thống tiêu thoát nước và khơi thông dòng chảy. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, Hà Nội vẫn có khả năng tiếp tục có mưa trong ngày 28/7, vì vậy công tác theo dõi, ứng trực sẽ được duy trì và cập nhật khi có diễn biến mới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một đám mây đối lưu phát triển, gây mưa cho Hà Nội từ sáng sớm. Trước đó, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho khu vực Thư Lâm, Yên Xuân, Quang Minh, Yên Lãng, Mê Linh, P Tùng Thiện, Đoài Phương, Phúc Thọ, Phúc Lộc, Hát Môn, Liên Minh, Ô Diên, Hoài Đức, Dương Hòa, Quốc Oai, Kiều Phú, Thạch Thất, Hạ Bằng, Hòa Lạc, đang di chuyển và mở rộng sang khu vực nội thành thành phố Hà Nội. Trong sáng sớm hôm nay, 28/7, vùng mây này tiếp tục gây mưa cho các phường/xã trên, sau đó sẽ di chuyển và lan sang các phường/xã khác thuộc khu vực Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.