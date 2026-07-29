Mưa dồn dập đầu giờ sáng, nhiều điểm ở Hà Nội ngập nhẹ

Báo cáo từ Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội, Sở Xây dựng cho hay, do ảnh hưởng của vùng mây đối lưu, trên địa bàn Thành phố có mưa từ 5h15 trên diện rộng.

Lượng mưa đo được tại các khu vực đến thời điểm 6h30 ngày 29/7/2026 phổ biến từ 40-60mm, nhiều nơi vượt 60mm như phường Yên Sở 67,8mm; xã Phú Xuyên 70,7mm; phường Bồ Đề 55,7mm…

Trong trận mưa sáng ngày 29/7/2026, tại một số vị trí trên địa bàn thành phố xuất hiện hiện tượng nước tràn nhẹ lên mặt đường trong thời gian mưa lớn và rút hết ngay sau khi mưa ngớt.

Bên cạnh đó, một số điểm xảy ra úng ngập cục bộ, gồm: Cổ Linh, ngõ 42 Giang Văn Minh, Nguyễn Gia Bồng, Thụy Khuê…

Trên địa bàn TP Hà Nội đã có mưa lớn dồn dập trong sáng nay

Đến thời điểm 6h30, các vị trí: điểm Cổ Linh, Thuỵ Khuê cơ bản nước đã rút, giao thông đi lại bình thường. Các vị trí khác: Nguyễn Gia Bồng còn ngập, ngõ 42 Giang Văn Minh còn ngập nhẹ.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng Hà Nội, các công trình thuộc 3 dự án khẩn cấp và 1 dự án chống úng ngập cục bộ tại khu vực Đại lộ Thăng Long, Tây Hồ Tây, Ecohome – Đông Ngạc…; các công trình tăng cường năng lực chứa, điều tiết nước của 19 hồ điều hòa và 2 bể điều tiết tại chợ Hàng Da, hầm chui đường sắt Bắc Đuống đã bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao khả năng tiếp nhận, trữ và điều tiết nước mưa, giảm tải cho hệ thống cống, hạ thấp mực nước trên hệ thống và cải thiện năng lực tiêu thoát nước tại các khu vực liên quan.

Nhiều nơi đã bị ngập cục bộ do mưa lớn dồn dập

Trong trận mưa sáng ngày 29/7/2026, các khu vực Đại lộ Thăng Long, Ecohome – Đông Ngạc và trục Quang Trung không xảy ra úng ngập. Qua đó, phạm vi và thời gian úng ngập trên địa bàn thành phố được hạn chế đáng kể, cho thấy các công trình sau khi được đầu tư, đưa vào vận hành đã bước đầu phát huy hiệu quả.

Ngay khi có mưa lớn, Trung tâm đã yêu cầu Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội và các đơn vị duy trì thoát nước bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các vị trí trọng yếu để kịp thời xử lý khi xảy ra đọng nước, úng ngập.

Bên cạnh đó, phối hợp với Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội vận hành các trạm bơm đầu mối, trạm bơm cục bộ phục vụ tiêu thoát nước.

Cụ thể Trạm bơm Yên Sở vận hành 9/20 tổ máy; Trạm bơm Cổ Nhuế vận hành 2/4 máy; Trạm bơm Đồng Bông 1 vận hành 3/3 máy; Trạm bơm Cầu Ngà 1 vận hành 1/3 máy; Trạm bơm Cầu Ngà 3 vận hành 1/2 máy; Trạm bơm Đồng Tép vận hành 2/2 máy.

Các cửa phai trên hệ thống được vận hành theo quy trình, đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước và bảo đảm an toàn tại các khu vực thấp trũng. Hiện Trung tâm tiếp tục đôn đốc Công ty Thoát nước Hà Nội duy trì vận hành Trạm bơm Yên Sở và các trạm bơm hồ để hạ thấp mực nước trên hệ thống, bảo đảm khả năng ứng phó với các đợt mưa tiếp theo.

Từ thời điểm 5h00 sáng, Trung tâm và các đơn vị duy trì thoát nước đã triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại ga thu trên toàn địa bàn quản lý, mở cửa phai của các hồ điều hòa và vận hành tối đa công suất các trạm bơm để hạ mức nước trên hệ thống theo đúng quy định.

Đến 7h00' ngày 29/7/2026, trên địa bàn thành phố còn một số vị trí đang tiếp tục mưa to (Hoàng Mai, Yên Sở…) các lực lượng, phương tiện của Công ty Thoát nước Hà Nội và các đơn vị duy trì thoát nước vẫn tiếp tục ứng trực vận hành các trạm bơm đầu mối theo quy trình để hạ mực nước hệ thống, vệ sinh đảm bảo khơi thông dòng chảy.

Trong khi đó, theo dự báo của cơ quan khí tượng, mưa lớn trên địa bàn Thủ đô Hà Nội và Bắc bộ sẽ còn duy trì trong sáng nay, từ chiều nay, mưa lớn giảm dần.