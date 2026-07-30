Đề xuất mới về độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí

Bộ Tư pháp mới đây công bố hồ sơ thẩm định dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo.

Luật hiện hành quy định một trong những điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội là phải đủ 75 tuổi trở lên; riêng trường hợp thuộc hộ nghèo, cận nghèo thì có thể giảm xuống từ đủ 70 tuổi.

Bộ Nội vụ dẫn thống kê cho thấy, sau khi áp dụng ngưỡng tuổi nêu trên, số lượng được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội tăng thêm khoảng 500.000 người. Điều này góp phần nâng tỷ lệ người hưởng lên gần 42% vào năm 2025.

Song, con số này còn cách xa mục tiêu mà Nghị quyết số 28-NQ/TW đặt ra là khoảng 60% vào năm 2030.

Để đạt mục tiêu, cơ quan soạn thảo đề xuất 2 phương án.