Mưa lớn rạng sáng ở Hà Nội, xuất hiện nhiều điểm "dềnh nước"

Sáng 25/7, trao đổi với PV Dân Việt, đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (Công ty Thoát nước Hà Nội) cho biết, trận mưa dông diện rộng từ khoảng 4h30 sáng 25/7 đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội ghi nhận lượng mưa lớn, xuất hiện dềnh nước cục bộ tại một số tuyến phố. Ngay trong buổi sáng, các lực lượng thoát nước đã triển khai ứng trực, vận hành hệ thống bơm để bảo đảm tiêu thoát nước, duy trì giao thông.

Theo đại diện Công ty Thoát nước Hà Nội, đến 6h30 cùng ngày, lượng mưa cao nhất được ghi nhận tại xã Vĩnh Thanh lên tới 127,4mm; tiếp đến là phường Hai Bà Trưng 115,4mm. Nhiều khu vực khác cũng có lượng mưa từ 80-100mm như Phú Thượng, Phú Xuyên, Văn Miếu, Tây Hồ, Hoàn Kiếm và Xuân Đỉnh.

Điểm ngập nước tại phố Phùng Hưng, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Ảnh: Quốc Bảo

Mưa lớn khiến Ngã năm phố Bà Triệu - Nguyễn Du-Hồ Xuân Hương và một số tuyến phố như Nguyễn Gia Bồng, , Phú Xá, Vĩnh Hưng, Đinh Tiên Hoàng (khu vực đài phun nước), Võ Chí Công (UDIC và từ ngõ 679 - 685 Lạc Long Quân), Phùng Hưng, Thái Hà, Nguyễn Đình Tứ, Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt,... xảy ra dềnh nước, giao thông di chuyển chậm.

Tuy nhiên, đến thời điểm báo cáo, các điểm ngập tại Phùng Hưng, nút giao Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt và ngã năm Bà Triệu đã hết dềnh nước, giao thông trở lại bình thường.

Nhân viên công ty Thoát nước Hà Nội túc trực tại đường Võ Chí Công (UDIC) làm nhiệm vụ khi mưa lớn. Ảnh: Quốc Bảo.

Để ứng phó, Công ty Thoát nước Hà Nội đã bố trí lực lượng thường trực tại các điểm trọng yếu, đồng thời vận hành các trạm bơm đầu mối như Yên Sở, Cổ Nhuế, Đồng Bông 1 và các trạm bơm khẩn cấp Cầu Ngà, Đồng Tép nhằm hạ nhanh mực nước trên hệ thống. Các cửa phai cũng được vận hành đúng quy trình, bảo đảm an toàn tại những khu vực trũng thấp.

Ngay từ 4h sáng, lực lượng của Công ty đã triển khai vớt rác tại các ga thu, mở cửa phai hồ điều hòa và vận hành hệ thống bơm để tăng khả năng tiêu thoát nước. Đến 6h30, mưa trên địa bàn thành phố đã giảm, song các đơn vị vẫn tiếp tục ứng trực, theo dõi diễn biến thời tiết và duy trì vận hành hệ thống nhằm bảo đảm dòng chảy thông suốt, hạn chế nguy cơ ngập úng nếu mưa tiếp diễn.

Bão số 2 Noul chính thức hình thành, tăng cấp nhanh trên Biển Đông Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão NOUL đã chính thức đổ bộ biển Đông thành cơn bão số 2 và có khả năng tiếp tục mạnh lên. Đến hồi 4 giờ ngày 25/7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 580km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h. Nhận định về hướng di chuyển của bão số 2 NOUL, cơ quan khí tượng cho biết, đến 4 giờ ngày 26/7, vị trí tâm bão số 2 dự báo ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc; 115,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ từ 20-25km/h. Lúc này, bão có khả năng mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 14. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông... Do ảnh hưởng của bão Noul, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10, sóng biển cao 4-6m; vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14, sóng biển cao 5-7m. Biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.