Bạn gái giúp Mr Pips giữ khối tài sản hàng trăm tỷ đồng

Giúp tình nhân mua bất động sản, xe sang, đồng hồ xa xỉ bằng tiền 'bẩn'

Như Tiền Phong đưa tin, TAND TP Hà Nội đang công bố khai mạc phiên xét xử bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips); Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình); Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) cùng 185 đồng phạm về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Không tố giác tội phạm”.

Trong vụ án, 3 người trên giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, phía sau họ có đồng phạm giúp sức. Đặc biệt là các “bóng hồng”, họ tham gia với vai trò trợ lý, là người yêu hoặc vợ, giúp tẩu tán tài sản.

Đối với Mr Pips, cáo trạng xác định "siêu lừa" Mr Pips có người yêu là bị cáo Nguyễn Thanh Tâm, đứng sau giúp “rửa tiền” bằng cách đứng tên mua bán bất động sản, đồng hồ xa xỉ, xe sang và mua tiền USD.

Khi khám xét nhà của Nguyễn Thanh Tâm, cảnh sát đã thu giữ 44,8 tỷ đồng, hơn 1,72 triệu USD, 67.744 đô la Singapore và nhiều ngoại tệ khác gồm 17.200 Dirham, 2.359 Ringgit, 22.960 Rupee, 6.810 Baht, 10.435 Lira, 30.855 nhân dân tệ, 231.300 Riel Campuchia cùng một số tiền xu nước ngoài. Ngoài ra, cơ quan điều tra thu nhiều trang sức, kim quý, đá quý.

Những chiếc đồng hồ xa xỉ bị cảnh sát thu giữ trong vụ án.

Về đồng hồ, cơ quan điều tra thu giữ tổng cộng 60 chiếc của Phó Đức Nam và Nguyễn Thanh Tâm. Trong đó, 43 chiếc được xác định do Nam mua thuộc nhiều thương hiệu như Audemars Piguet, Bovet, Franck Muller, Grand Seiko, Hublot, Jacob&Co, Longines, Louis Vuitton, Omega, Patek Philippe, Richard Mille, Rolex, Vacheron Constantin…

Nam khai 5 chiếc đồng hồ khác do bạn bè, người quen tặng, gồm Jacob&Co Opera Godfather, Richard Mille và Patek Philippe. Trong khi đó, Nguyễn Thanh Tâm có 11 chiếc đồng hồ được Nam và bạn bè tặng, gồm Franck Muller, Hublot, Louis Vuitton, Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, Richard Mille, Omega. Tâm khai 1 chiếc Cartier dây màu đỏ, mặt đồng hồ màu trắng là do tự mua bằng tiền của mình.

Ngoài ra, khi khám xét chỗ ở của Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra còn thu giữ 33 túi xách và 3 ví hàng hiệu (số này có 28 túi xách là tài sản do Phó Đức Nam, cùng bạn bè mua tặng Tâm). Số túi gồm nhiều thương hiệu như Burberry, Bvlgari, Chanel, Gucci, Hermes, Louis Vuitton, Balenciaga, Dior...

Ở nhóm đồ vật, tài liệu khác, cơ quan điều tra xác định tài sản của Phó Đức Nam gồm: 1 iPhone 15 Pro Max, 2 iPhone 13 Pro Max, 2 điện thoại Vertu và 1 hộp Ledger Nano X bên trong có USB màu đen; tài sản của Nguyễn Thanh Tâm gồm iPhone 14 Pro Max, iPhone XR, iPhone X, Samsung Galaxy S21 FE 5G, Xiaomi Redmi 9A, máy tính xách tay Dell, máy tính xách tay Asus, máy tính bảng iPad, 4 giấy chứng nhận đồng hồ và 4 vỏ hộp đựng đồng hồ.

Cơ quan điều tra cũng thu giữ 3 chìa khóa xe gồm: Porsche 911, Porsche Taycan và Mini Cooper được bọc ốp kim loại màu vàng, đính đá; nhiều dây chuyền, vòng tay, lắc tay, nhẫn, mặt dây chuyền bằng kim loại màu vàng, có gắn đá hoặc tạo hình tì hưu, con báo, con ngựa, rồng, chữ cái, túi xách, mặt cười, chai rượu… từ chỗ Tâm. Các tài sản này đều là của Phó Đức Nam.

Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm tại tòa.

Với các bất động sản đứng tên Tâm hoặc người liên quan, Cơ quan điều tra đã thu giấy chứng nhận căn hộ D23.15.02 chung cư Belleza, phường Phú Mỹ, quận 7 cũ, TP HCM, mang tên Nguyễn Thanh Tâm; giấy tờ thửa đất tại số 287 Nguyễn Văn Đậu, phường 11, quận Bình Thạnh cũ, TP HCM, cập nhật chuyển nhượng cho Tâm; nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu cũ, tỉnh Tây Ninh, cũng mang tên Nguyễn Thanh Tâm...

Với những cáo buộc trên, Tâm bị truy tố về tội “Rửa tiền”. Sau một thời gian tạm giam, cơ quan tố tụng cho Tâm được tại ngoại.

Can thiệp vào đường dây lừa đảo

Còn Ngô Thị Thêu (vợ của Mr Hunter) bị kết luận, biết rõ mô hình, cách thức tổ chức hoạt động của tổ chức lừa đảo do Phó Đức Nam cùng chồng mình cầm đầu. Do là vợ của Lê Khắc Ngọ và là bạn học cùng trường với bị cáo Đào Văn Nam (sau này Nam kết hôn với em gái Thêu) nên năm 2021, Thêu can thiệp, nhờ bị cáo Đinh Thị Dung tuyển dụng Nam vào nhóm của Dung.

Quá trình làm việc, khi được đưa lên các vị trí quản lý cấp cao hơn như Leader, SM, Quản lý văn phòng, Nam đều thông báo cho Thêu và được trao đổi, động viên cố gắng làm việc.

Thêu còn giới thiệu 2 người khác bán cơm cho các văn phòng thuộc bộ phận kinh doanh của Nam và Ngọ tại Hà Nội. Tài liệu thu thập được có đủ cơ sở kết luận Ngô Thị Thêu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò đồng phạm giúp sức cho Phó Đức Nam.

Ngày 15/10/2024, cảnh sát khám xét nhà của Ngô Thị Thêu tại chung cư số 136 Hồ Tùng Mậu, phát hiện nhiều tiền, vàng, USD. Khám xét một căn hộ khác cùng khu nhà, cơ quan điều tra thu giữ 143 miếng vàng; 18,3 tỷ đồng; hơn 40.000 USD cùng 40 thẻ/sổ tiết kiệm, mỗi thẻ có từ vài trăm đến 12 tỷ đồng.

Bị cáo Ngô Thị Thêu.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ 9 ô tô của vợ chồng Ngô Thị Thêu, Lê Khắc Ngọ, gồm các hãng Jaguar, Porsche, Landcruiser, Lamborghini, Lexus, Mercedes G63… Có 45 bất động sản của cặp vợ chồng này cũng bị kê biên.

Trước đó, Lê Thị Thêu từng bỏ trốn ra nước ngoài nên Văn phòng Interpol Việt Nam phải đề nghị và Ban Tổng thư ký Interpol ra Lệnh truy nã quốc tế, đồng thời đề nghị Văn phòng Interpol các nước Thái Lan, Lào, Campuchia, Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ xác minh, truy bắt và bàn giao đối tượng Ngô Thị Thêu cho Cảnh sát Việt Nam.

Ngày 22/5/2025, phát hiện Ngô Thị Thêu đang cư trú trái phép tại Thái Lan, cảnh sát sở tại phối hợp với Văn phòng Interpol Việt Nam xác định đúng đối tượng và sau đó tiến hành bắt giữ.