Mr Hunter khai về 142kg vàng và khẳng định 'thừa' tiền khắc phục hậu quả

Ngày 28/10, phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam cầm đầu tiếp tục phần xét hỏi. Sau khi thẩm vấn một số bị cáo thuộc bộ phận kinh doanh (sale), chủ tọa yêu cầu Lê Khắc Ngọ, còn gọi là Mr Hunter, lên bục khai báo.

Lê Khắc Ngọ là một trong những bị cáo giữ vai trò quan trọng trong đường dây lừa đảo thông qua các sàn giao dịch ngoại hối (forex) và chứng khoán quốc tế. Theo cáo buộc, Ngọ tham gia hệ thống từ năm 2019, cùng Phó Đức Nam mở rộng mạng lưới hoạt động trên phạm vi cả nước, trực tiếp tổ chức, phát triển và quản lý 28 văn phòng. Bị cáo bị quy trách nhiệm liên quan đến 287 vụ lừa đảo, với tổng thiệt hại khoảng 340 tỷ đồng, đồng thời bị xét xử về hai tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Tại tòa, Ngọ cho biết quen Phó Đức Nam từ khoảng năm 2017, khi cả hai cùng hoạt động trong lĩnh vực forex tại Hà Nội. Bị cáo khai đã tìm hiểu về chứng khoán từ năm 2011, tiếp cận chứng khoán phái sinh và forex từ năm 2012, đồng thời có chứng chỉ về đầu tư chứng khoán.

Đến tháng 4/2019, Ngọ được Nam tuyển dụng vào công ty, đảm nhận vai trò diễn giả, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm đầu tư trên các hội thảo trực tuyến. Theo lời khai, những nội dung trình bày đều do bộ phận marketing chuẩn bị sẵn dưới dạng tài liệu và slide. Ngọ cho biết bản thân chủ yếu đọc theo kịch bản được cung cấp.

Một nội dung đáng chú ý khác trong phần xét hỏi là lời khai của Ngọ về số vàng bị thu giữ. Theo thông tin được nêu tại tòa, cơ quan chức năng thu giữ khoảng 142 kg vàng tại một trong ba căn hộ hạng sang của bị cáo ở khu vực Từ Liêm, Hà Nội. Số vàng được cơ quan chức năng định giá khoảng 356 tỷ đồng.

Ngọ khai toàn bộ số vàng là tiền hoa hồng được trả trong quá trình làm việc cho đường dây. Thay vì nhận tiền mặt, bị cáo nhận vàng do hai nhân viên tài vụ của công ty mang đến nhà. Theo lời khai, hai người này hiện đang trốn truy nã.

“Thay vì nhận tiền thì bị cáo nhận vàng”, Ngọ trình bày, đồng thời cho rằng mình chỉ nhận vàng rồi cất giữ, không có ý định che giấu hay tẩu tán tài sản trái pháp luật. Từ đó, bị cáo đề nghị tòa xem xét lại việc quy kết hành vi rửa tiền liên quan đến số vàng này.

Ngọ cũng đề nghị định giá lại số vàng theo giá thị trường hiện nay. Theo cách tính của bị cáo, giá trị số vàng có thể vượt 600 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với mức định giá đang được xác định trong hồ sơ. Bị cáo mong muốn số tài sản này được quy đổi thành tiền để phục vụ việc khắc phục hậu quả.

Ngoài vàng, Ngọ khai còn có bốn bất động sản cùng hai ô tô Lamborghini và Porsche đang bị thu giữ. Bị cáo đề nghị sử dụng toàn bộ tài sản liên quan, gồm vàng, tiền mặt, ô tô và bất động sản, để thực hiện nghĩa vụ khắc phục hậu quả.

Đáng chú ý, Ngọ không chỉ đề nghị khắc phục phần trách nhiệm của bản thân mà còn xin dùng tài sản để hỗ trợ một số bị cáo từng làm việc dưới quyền. Bị cáo cho rằng những người này không được hưởng lợi đáng kể, chủ yếu làm công ăn lương và có mức độ liên quan nhẹ hơn.

Trước đề nghị trên, chủ tọa Trần Nam Hà chất vấn: “Bị cáo có đủ tiền không mà đòi đỡ hộ người ta?”. Ngọ khẳng định "thừa".

Bị cáo cũng bày tỏ nguyện vọng, sau khi hoàn thành việc bồi thường, nếu còn tài sản hoặc tiền dư thì sẽ tự nguyện sung công quỹ nhà nước.

Theo lời khai của Lê Khắc Ngọ, sau khi bộ phận sale tiếp cận, hướng dẫn khách nạp tiền lần đầu, thông tin sẽ được chuyển cho bộ phận chăm sóc khách hàng do Bùi Trung Đức quản lý. Bộ phận này tiếp tục tư vấn đầu tư, hỗ trợ đặt lệnh và xử lý các yêu cầu của khách. Ngọ cho rằng phần lớn bức xúc, thua lỗ của khách hàng phát sinh từ khâu này, đồng thời khẳng định bộ phận sale không còn quyền quyết định sau khi bàn giao khách.

Về hình ảnh trên mạng xã hội, Ngọ khai biệt danh “Mr Hunter”, cùng các nội dung trên Facebook, TikTok, đều do bộ phận marketing xây dựng. Theo bị cáo, khoảng tháng 5/2024, phía văn phòng tại Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Ngọ và Phó Đức Nam xây dựng hình ảnh giàu có để thu hút nhà đầu tư. Tuy nhiên, theo cáo buộc của cơ quan công tố, việc phô trương tài sản, siêu xe và hàng hiệu trên mạng xã hội là một phần thủ đoạn tạo lòng tin, lôi kéo người tham gia hệ thống.

Sau khi các văn phòng tại Việt Nam lần lượt bị phát hiện, Ngọ khai đã sang Campuchia và tiếp tục làm việc tại Phnom Penh. Theo thông tin được nêu, bị cáo bị đưa về Việt Nam ngày 13/12/2025, khi đang tìm cách nhập cảnh trái phép từ Campuchia sang Philippines.