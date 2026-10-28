Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm bí mật bậc nhất của Đức tiết lộ đang chuẩn bị cho chiến tranh với Nga

Đơn vị bí mật bậc nhất được gọi là Kommando Spezialkrafte (KSK). Ảnh Guardian

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Moscow và NATO về cuộc xung đột Ukraine, với việc các quan chức Đức cảnh báo rằng quân đội nước này phải sẵn sàng cho một cuộc đối đầu có thể xảy ra vào cuối thập kỷ này.

Đơn vị bí mật bậc nhất này, được gọi là Kommando Spezialkrafte (KSK), tương đương với SAS của Anh hoặc Lực lượng đặc nhiệm Mũ nồi xanh của Mỹ. Theo một báo cáo từ căn cứ của đơn vị này ở tây nam nước Đức được công bố ngày 25/10, các binh sĩ đặc nhiệm đang điều chỉnh chương trình huấn luyện để đối phó với lực lượng Nga được trang bị xe tăng, pháo binh, máy bay không người lái và khả năng tác chiến điện tử, kể cả trong điều kiện cực lạnh.

"Chúng tôi đang tập trung rất cụ thể vào đối thủ là Nga", Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm Nga (KSK), Chuẩn tướng Andreas Kuhne cho biết, đồng thời nói thêm rằng binh lính của ông phải chuẩn bị "ở lại chiến trường lâu hơn nhiều," có thể "không có hồi kết" nếu chiến tranh nổ ra.

Ông Kuhne cũng cho biết đơn vị này đang chuẩn bị thực hiện các nhiệm vụ trước khi lực lượng chính quy của Đức tham chiến. "Khi Lữ đoàn Thiết giáp số 45 ở Lithuania khởi động động cơ trong một tình huống khẩn cấp thực sự, chúng tôi muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình", ông nói với báo Bild.

Theo tờ báo, chỉ khoảng một phần ba trong số khoảng 1.500 nhân viên của KSK là lính biệt kích, số còn lại đảm nhiệm các vai trò hành chính và hỗ trợ.

Đơn vị này đã bị chấn động bởi một loạt vụ bê bối liên quan đến chủ nghĩa cực đoan cánh hữu trong những năm gần đây. Năm 2017, các công tố viên đã mở cuộc điều tra sau khi có báo cáo rằng các binh sĩ đã thực hiện động tác chào kiểu Đức Quốc xã, nghe nhạc cực hữu và đem một phụ nữ làm "phần thưởng" tại một bữa tiệc chia tay cho một chỉ huy đại đội sắp mãn nhiệm.

Năm 2018, các cuộc điều tra đã phơi bày một mạng lưới cực hữu ngầm liên quan đến các nhân viên quân đội và an ninh Đức, một số người trong số đó được cho là đã thảo luận về kế hoạch ám sát các đối thủ chính trị trong trường hợp trật tự công cộng

bị phá vỡ. Năm 2020, cảnh sát đã phát hiện một lượng lớn vũ khí, đạn dược, chất nổ và kỷ vật của Đức Quốc xã tại nhà của một thượng sĩ KSK. Một số đạn dược bị nghi ngờ đã bị đánh cắp từ kho dự trữ của Bundeswehr.

Những vụ bê bối đã khiến Bộ trưởng Quốc phòng lúc bấy giờ, bà Annegret Kramp-Karrenbauer, phải giải tán một trong bốn đại đội biệt kích của KSK, Đại đội 2, và tiến hành những cải cách sâu rộng. Bộ chỉ huy lực lượng đặc nhiệm vẫn tiếp tục hoạt động.

Trả lời phỏng vấn báo Bild, Kuhne thừa nhận rằng các sự cố liên quan đến kỷ luật và hành vi trong đơn vị đã trở nên “cực kỳ hiếm gặp”, nhưng chưa hoàn toàn biến mất. Ông khẳng định rằng hành vi sai trái sẽ không còn được dung thứ hoặc che đậy nữa.

Thủ tướng Friedrich Merz đã cam kết sẽ biến Bundeswehr (quân đội Đức) thành lực lượng quân sự chính quy mạnh nhất châu Âu để đối phó với những gì ông mô tả là mối đe dọa từ Nga. Chính phủ của ông đã ưu tiên chi tiêu quốc phòng và viện trợ quân sự cho Ukraine bất chấp việc thừa nhận nền kinh tế Đức đang trong "khủng hoảng cơ cấu".

Vào tháng 7, tờ The Telegraph và Die Welt đưa tin Berlin đang chuẩn bị một kế hoạch bí mật để vượt qua sự phản đối tiềm tàng từ các chính quyền khu vực đối với việc triển khai quân đội NATO về phía biên giới Nga.

Tham vọng quân sự của ông Merz xuất hiện trong bối cảnh sự ủng hộ của công chúng dành cho chính phủ của ông đang giảm sút. Theo một cuộc thăm dò của INSA được báo Bild công bố tuần này, thủ tướng xếp cuối cùng trong số 20 chính trị gia nổi bật của Đức. Đảng đối lập đang lên như diều gặp gió, Đảng Thay thế cho Đức (AfD), đã giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử cấp bang ở Saxony-Anhalt và Mecklenburg-Western Pomerania vào tháng 9, trong khi Đảng Cánh tả xã hội chủ nghĩa (Die Linke) nổi lên là đảng lớn nhất trong cuộc bầu cử ở Berlin.

Nga đã nhiều lần phủ nhận việc có kế hoạch tấn công các nước NATO. Vào tháng 8, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ các báo cáo cho rằng Moscow có ý định tấn công các thành viên liên minh là "những câu chuyện hù dọa" không "phù hợp với thực tế" hay ý định của Nga.