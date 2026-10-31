Nhìn lại 10 ngày truy bắt 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

Mưa lạnh, muỗi dày đặc, cảnh sát bám núi truy bắt phạm nhân trốn trại

Ngày 31/10, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn đang khẩn trương truy bắt hai phạm nhân còn lại trốn khỏi Trại giam A2, hiện lẩn trốn tại khu vực núi Hòn Dữ, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Cảnh sát cơ động được điều động tới khu vực núi Hòn Dữ.

Núi Hòn Dữ có địa hình hiểm trở, đường đi khó khăn, nhiều gộp đá lớn, hang hốc sâu và vực đá. Có những vị trí khi soi đèn pin vào vẫn không thể nhìn thấy đáy, khiến việc tìm kiếm, tiếp cận gặp nhiều trở ngại. Trời mưa cả đêm qua khiến khu vực đồi dốc càng thêm trơn trượt.

Theo một chiến sĩ công an đang tham gia truy bắt hai phạm nhân, hiện có rất đông cán bộ, chiến sĩ của các lực lượng phối hợp triển khai nhiệm vụ trên núi Hòn Dữ. Tuy nhiên, thời tiết mưa nhiều trong những ngày qua khiến địa hình vốn hiểm trở càng trở nên khó khăn. Đường núi dốc, trơn trượt, nhiều đá lớn gây trở ngại cho quá trình di chuyển và truy bắt. “Có những lúc trời mưa tầm tã, anh em phải tìm gốc cây hay hốc đá để trú ẩn nhưng cũng không tránh khỏi việc dầm mưa”, chiến sĩ này cho hay.

Không chỉ vất vả ban ngày, điều kiện sinh hoạt trên núi vào ban đêm cũng là thử thách đối với lực lượng làm nhiệm vụ. Thời tiết lạnh, muỗi nhiều khiến các cán bộ, chiến sĩ phải đốt lửa để sưởi ấm, xua muỗi và tranh thủ chợp mắt sau những giờ băng rừng, truy tìm dấu vết. “Muỗi ở trên núi rất nhiều, chúng chích xuyên qua cả quần áo khiến anh em rất khó chịu”, chiến sĩ công an chia sẻ.

Lực lượng truy bắt đốt lửa sưởi ấm và xua đuổi muỗi trên núi Hòn Dữ.

10 ngày truy bắt 4 phạm nhân trốn trại giam A2

Khoảng 15h ngày 21/10, trong lúc lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2, 4 phạm nhân gồm Hồ Văn Tình (SN 2002, trú Gia Lai, đang chấp hành án về các tội Giết người và Mua bán trái phép chất ma túy), Lữ Văn Toàn (SN 1995, trú Thanh Hóa, chịu án về tội Giết người), Võ Hoàng Duy (SN 1999) và Lê Văn Cường (SN 1994, trú Phú Thọ, chịu án về các tội Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy) đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng triển khai các biện pháp truy tìm. Đến chiều 22/10, Trại giam A2 quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi trốn khỏi nơi giam theo Điều 386 Bộ luật Hình sự, đồng thời ban hành quyết định truy nã đặc biệt đối với cả 4 phạm nhân.

Phạm nhân đầu tiên bị bắt trên xe khách

Sau hơn 2 ngày truy tìm, bước ngoặt đầu tiên xuất hiện vào rạng sáng 24/10. Khoảng 4h30 cùng ngày, trong quá trình kiểm tra một xe khách lưu thông trên quốc lộ 27C, đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện, bắt giữ Lê Văn Cường. Thời điểm bị bắt, Cường đang di chuyển trên xe khách, cách Trại giam A2 hơn 25 km.

Lê Văn Cường khi bị bắt giữ.

Việc bắt giữ Cường đánh dấu kết quả đầu tiên trong quá trình truy tìm 4 phạm nhân bỏ trốn. Tuy nhiên, Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn và Võ Hoàng Duy vẫn chưa bị bắt giữ.

Trong những ngày tiếp theo, công tác truy tìm tiếp tục được triển khai trên nhiều địa bàn. Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra phương tiện, rà soát các tuyến đường và chốt chặn tại những khu vực liên quan.

Ngày 27/10, khi cuộc truy bắt bước sang ngày thứ 7, công an vẫn duy trì kiểm soát chặt chẽ các tuyến đường, dừng phương tiện để kiểm tra kỹ khoang hành khách, cốp xe và thùng hàng nhằm phát hiện các đối tượng đang lẩn trốn.

Bắt giữ Võ Hoàng Duy tại núi Hòn Dữ

Tối 28/10, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Võ Hoàng Duy khi phạm nhân này đang lẩn trốn tại khu vực núi Hòn Dữ, thuộc xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Võ Hoàng Duy khi bị bắt.

Như vậy, sau hơn một tuần truy bắt, lực lượng chức năng đã bắt giữ được 2 trong số 4 phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại giam A2. Tuy nhiên, Hồ Văn Tình và Lữ Văn Toàn vẫn đang lẩn trốn. Khu vực núi Hòn Dữ, nơi phát hiện và bắt giữ Duy, trở thành địa bàn trọng điểm trong quá trình truy tìm hai phạm nhân còn lại.

Từ tối 28/10 đến sáng 30/10, nhiều lực lượng thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Khánh Hòa được triển khai đến khu vực này. Tại hồ Đá Mài và các tuyến đường dẫn vào núi, công an, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và dân quân tự vệ được bố trí chốt chặn, kiểm soát người ra vào. Trong khi đó, các tổ công tác tổ chức tìm kiếm tại khu vực rừng núi, tập trung rà soát những nơi nghi có người lẩn trốn.

Núi Hòn Dữ có địa hình hiểm trở.

Một trong những điểm đáng chú ý trong những ngày truy bắt tại núi Hòn Dữ là sự hỗ trợ của người dân địa phương. Theo người dân thôn Xuân Lâm, xã Diên Lâm, sau khi lực lượng chức năng xác định, khoanh vùng khu vực nghi có hai phạm nhân đang lẩn trốn trên núi Hòn Dữ, một số người am hiểu địa hình đã tham gia dẫn đường, hỗ trợ công an tiếp cận những khu vực khó đi.