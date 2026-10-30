Xét xử Mr Pips: Shark Bình nói điều bất ngờ tại tòa “hoan hỉ đi tù, số bị cáo đi tù rồi”

Sáng 30/10, tại phiên tòa xét xử đường dây lừa đảo 1.500 tỉ đồng do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình), chủ Công ty Ngân Lượng thừa nhận hành vi bị truy tố, nói đã nhận thức rõ trách nhiệm và sẵn sàng chấp nhận phán quyết của pháp luật.

“Bị cáo tự nhủ dám làm thì dám nhận, thôi thì hoan hỉ chấp nhận đi tù”, Shark Bình nói, và cho biết trong thời gian bị tạm giam cũng đã tự đả thông tư tưởng rằng “chấp nhận đi tù rồi thì tươi lên thôi”.

Ông Bình cười nói tại toà khiến nhiều người bật cười. Chủ tọa hỏi: “Nhỡ quá trình xét xử bị cáo lại không có tội thì sao?” và bị cáo đáp: “Số bị cáo đi tù rồi”

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình tại tòa. Ảnh: X.A

Trong vụ án, viện kiểm sát cáo buộc Phó Đức Nam cầm đầu thực hiện 920 vụ lừa đảo chứng khoán, ngoại hối, chiếm đoạt hơn 1.500 tỉ đồng. Mr Pips cũng tiến hành rửa tiền để che giấu nguồn gốc bất chính.

Công ty Ngân Lượng của Shark Bình bị xác định rửa 318 tỉ đồng cho đường dây của Mr Pips. Do vậy, vị này bị cáo buộc phạm tội rửa tiền.

Khai báo tại tòa, Nguyễn Hòa Bình trình bày tâm huyết của bản thân, khi muốn xây dựng một tập đoàn gồm 40 công ty, rất bận, nên không có thời gian sâu sát mọi việc.

Theo Shark Bình, ví Ngân lượng có cả chục ngàn khách hàng, gồm các công ty của Mr Pips. Ban đầu, ông không biết Mr Pips là ai và đến năm 2024 thông qua truyền thông mới biết đến danh tính của nhân vật này và cũng biết Pips là khách hàng của mình.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình tại tòa. Ảnh: X.A

Hai bị cáo là nhân viên của Shark Bình cho biết, có nhận được khoảng 20 công văn từ cơ quan điều tra đề nghị phối hợp cung cấp thông tin các công ty của Mr Pips.

Thông thường, nhân viên sẽ trích xuất dữ liệu từ hế thống để kiểm tra, soạn thảo trả lời. Nhưng riêng trường hợp của Mr Pips, họ được Shark Bình chỉ đạo cứ lấy thông tin từ phía Mr Pips cung cấp để đưa vào nội dung công văn, không cần trích xuất dữ liệu.

Shark Bình xác nhận các lời khai trên, đồng thời khẳng định luôn quán triệt nhân viên yêu cầu phía Mr Pips phải giải quyết triệt để khi người thanh toán có khiếu nại, bởi quyền lợi của họ phải được đặt lên trên hết.

Thẩm phán Trần Nam Hà chất vấn vì sao lại giao nhân viên nhận thông tin từ Mr Pips để trả lời các công văn của cơ quan điều tra thay vì trích xuất dữ liệu?

Bị cáo Bình khai ban đầu các công ty của Mr Pips cũng như bao khách hàng khác, nhưng sau này số lượng giao dịch ngày càng khủng, nhóm công ty được đưa vào danh sách khách hàng lớn, có những chính sách chăm sóc đặc biệt.

Vị này phân trần, hệ thống Ngân lượng có rất nhiều khách hàng là các doanh nghiệp về công nghệ, đổi mới sáng tạo, nên thời gian đầu thường bị nghi ngờ có vấn đề, vì thế mới có việc trao đổi qua lại để nắm rõ thông tin.

Chủ tọa ghi nhận, song tiếp tục chất vấn ngoài lý do trên thì có nguyên nhân là muốn giữ chân khách hàng, duy trì doanh thu cho công ty hay không? Shark Bình thừa nhận có.

Bị cáo khai thêm, có giai đoạn cấp dưới báo cáo đơn từ đối với hệ thống công ty của Mr Pips gửi về rất nhiều, bị cáo “thấy rủi ro quá” nên từng chỉ đạo “dù pháp luật không cấm nhưng cần chấm dứt”.