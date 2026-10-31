Miền Bắc sắp đón 2 đợt không khí lạnh tăng cường

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tuần tới, miền Bắc chịu ảnh hưởng của hai đợt không khí lạnh liên tiếp. Cụ thể, đợt thứ nhất diễn ra trong khoảng ngày 2-3/11, có cường độ yếu, khiến thời tiết chuyển mát. Nhiệt độ ban ngày phổ biến 28-32 độ, ban đêm và sáng sớm ở mức 22-26 độ.

Đợt thứ hai xuất hiện trong khoảng ngày 5-7/11, có cường độ mạnh hơn đợt đầu. Nhiệt độ ban ngày giảm còn 27-30 độ, ban đêm phổ biến 21-24 độ, vùng núi có nơi xuống dưới 21 độ.

Miền Bắc đón không khí lạnh liên tiếp. Ảnh: Tuấn Anh

Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cũng nhận định, trong 1-2 ngày tới, không khí lạnh di chuyển lệch Đông và suy yếu dần, hình thành rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ vĩ Bắc. Rãnh áp thấp phía Nam có trục ở khoảng 4-7 độ vĩ Bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây, nhiễu động gió Đông hoạt động mạnh lên.

Trong 3/10 ngày tiếp theo, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ vĩ Bắc bị nén và đầy dần lên bởi áp cao lục địa từ phía Bắc. Ngày 2-3/11, không khí lạnh tăng cường, sau đó ổn định và suy yếu; khoảng 2-3 ngày cuối thời kỳ dự báo, hình thế này được tăng cường trở lại. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới duy trì cường độ ổn định, sau đó suy yếu trong khoảng 1-2 ngày cuối.

Với các hình thế trên, dù đón liên tiếp hai đợt không khí lạnh, miền Bắc chưa xuất hiện rét. Tuy nhiên, thời tiết chuyển mát, dễ chịu hơn trong tuần tới, không còn tình trạng nắng nóng, oi bức như những ngày vừa qua. Trong khi đó, nhiễu động gió Đông hoạt động mạnh khiến mưa ở các tỉnh, thành phía Nam gia tăng.

Thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 31/10:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ. Có mây, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Có mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung ở phía Nam; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.