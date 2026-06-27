Một phụ nữ 'chốt sổ' với thỏa thuận bất ngờ vụ ăn cua hoàng đế, tôm hùm Alaska

Sau khi xảy ra vụ việc Đưa cô gái cùng bạn đi ăn cua hoàng đế, tôm Alaska, người đàn ông bị bỏ lại với hóa đơn 16 triệu, tối 26/6, anh H. chủ quán hải sản Việt Trì, phường Việt Trì (Phú Thọ) cho biết, vụ việc trên đã được giải quyết.

Cụ thể, chiều cùng ngày, một người phụ nữ đại diện nhóm thực khách đã đến nhà hàng thanh toán 8 triệu đồng.

"Người thân của bạn nữ gọi điện cho quán, cho biết bạn nữ vẫn là sinh viên, còn những người đi cùng đều đang nuôi con nhỏ nên không đủ khả năng thanh toán toàn bộ hóa đơn. Sau khi trao đổi, phía quán đồng ý hỗ trợ và nhận 8 triệu đồng để khép lại sự việc", anh H. chia sẻ.

Nhà hàng hải sản Việt Trì, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Đức Hoàng

Chủ quán cũng gửi lời xin lỗi tới khách hàng vì sự việc ngoài ý muốn đã khiến nhiều người mất thời gian theo dõi, đồng thời mong cộng đồng mạng dừng công kích những người liên quan.

Theo đại diện nhà hàng, trong suốt bữa ăn, nam thanh niên có biểu hiện hoàn toàn bình thường, từ việc gọi món, trò chuyện, phát trực tiếp trên mạng xã hội đến giao lưu với nhóm bạn.

"Chỉ đến khi thanh toán, người này mới có biểu hiện bất thường. Sau khi làm việc tại cơ quan công an, mọi người mới được biết nam thanh niên có dấu hiệu không ổn định về tâm lý", chủ quán cho hay.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhà hàng đã trình báo Công an phường Việt Trì. Theo chủ quán, lực lượng công an đã liên hệ với cha mẹ nam thanh niên và được thông tin rằng bố mẹ không còn sống cùng, không còn liên quan đến người này và không có trách nhiệm thanh toán khoản tiền trên.

Hóa đơn bữa ăn với nhiều món hải sản đắt đỏ. Ản: ĐH

Đại diện nhà hàng cũng bác bỏ những thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng quán cấu kết với nhóm khách để dàn dựng vụ việc nhằm trục lợi.

"Không có nhà hàng nào đang kinh doanh bình thường lại tự dựng chuyện rồi mời công an vào làm việc. Từ đầu đến cuối, quán cũng không đăng tải hay chia sẻ thông tin cá nhân của bất kỳ bạn nữ nào trong nhóm", chủ quán khẳng định.

Giao dịch chuyển khoản 8 triệu đồng. Ảnh: ĐH

Trước đó, khoảng 21h ngày 24/6, T. (trú tại xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) cùng 5 phụ nữ và khoảng 7 trẻ em đến quán hải sản Việt Trì trên đường Vũ Thê Lang ăn tối.

Nhóm khách gọi nhiều món hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm Alaska, bọ biển, cua Cà Mau... với tổng hóa đơn hơn 16 triệu đồng.

Sau khoảng 30-40 phút ăn uống, T. bất ngờ nằm xuống sàn la hét và có biểu hiện bất thường. Những người phụ nữ cùng trẻ em lần lượt rời khỏi quán, chỉ còn T. ở lại.

Chủ quán sau đó trình báo Công an phường Việt Trì.